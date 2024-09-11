對手表現超出預期！川普辯論氣噗噗　他跟賀錦麗都說了什麼？

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump）的首次電視辯論對決落幕，與上一次拜登總統的精神不佳、被牽著鼻子走不同，川普這次換了賀錦麗這個對手，似乎不若上次那般佔據上風，甚至被外媒分析為淪為被動防守。2人長達1個多小時的辯論裡，主要談到哪些重點議題？中產階級出身、又在單親家庭長大的賀錦麗，認為自己與含著金湯匙出生的川普不同，更了解人民生活艱辛，所以她提出的政策都是有利中產階級的，而不是像川普一樣，為大企業減稅、為有錢人減稅，直言川普根本沒為美國人民制定任何計畫。賀錦麗承諾，會將重心放在對美國自身企業的投資，才能在AI等領域領先，並兼顧美國本土的能源、製造業、工業等。川普對此做出回應，重申他將對中國等其他國家徵收關稅，又怒批民主黨才是毀掉美國經濟的那一方。川普在反駁時，還短暫提到台灣，說民主黨治下的美國，連自己的晶片都不做了，強調美國的晶片都是從台灣購買，直指拜登政府也是向台灣買晶片。賀錦麗質疑，為何女人無法擁有自己身體的決定權，又為何人民的身體權要交由聯邦政府決定，認為川普的立場，既罔顧女性權利，也沒考慮到暴力犯罪受害者的處境。川普則反擊，控民主黨讓有一定生命週期的胎兒、甚至已出生的孩子都能被殺死，他和大多數共和黨人都認同，生命是從受精那一刻就開始了，民主黨的主張只會分裂國家。此話一出，ABC主持人戴維斯（Linsey Davis）立即糾正川普的用詞，強調美國沒有任何一州可以合法殺害已誕生的嬰兒。該議題是川普的重點砲轟項目，在整場辯論中，無論當下的主題是什麼，幾乎都能聽到他有關民主黨縱容大量非法移民入侵美國、導致美國犯罪率持續上升的言論。不過，川普在過程中，錯誤的引用未經證實的消息，即非法移民會亂吃別人寵物，就連主持人都表示懷疑，因為這則傳聞的發生地、俄亥州春田市的警方和官員都澄清，移民偷寵物來吃的情況並不普遍，甚至無法確定有關消息是否屬實。在被主持人打臉後，川普又稱，「我看到電視上有人說『我的狗被帶走並當成食物』」，賀錦麗對此則笑了，表示：「他講話好極端。」在被主持人問到，幾年前的川普鐵粉闖國會案時，川普的回應是，將鍋甩給別人，自稱沒做錯任何事，國會暴動不是他的問題，是有人沒做好自己的工作。賀錦麗對此嗤之以鼻，直言川普粉絲對國會殿堂的暴力侵犯，根本不是唯一的案例，混亂必須被結束，民主不能再承受暴力攻擊。對於始終不願承認輸掉上屆大選一事，川普現又稱自己輸得不多，質疑民主黨就是想放非法移民進來，好讓自己獲得更多選票。賀錦麗則直接踢爆，川普是被美國人開除了，只是他自己接受不了這個事實，她當副總統這些年，遊走各界，聽到川普在哪都被視為恥辱。川普自覺跟蒲亭關係不錯，若他是現任美國總統，俄烏戰爭就不會發生，攻擊是拜登政府不受尊重才會導致戰事。賀錦麗則端出造訪北約、東歐的歷史，力陳民主黨是如何聯合各方力量支持烏克蘭，諷刺若川普是美國總統，蒲亭早就打到基輔了，畢竟蒲亭的野心可不只有烏克蘭而已，這也是為何川普不受歐洲歡迎的原因。2人在美軍撤離阿富汗的看法也截然不同，賀錦麗支持拜登撤軍的決定，因為美國人民不需要再為此花費鉅款；川普則指控民主黨怠忽職守，讓其他國家藉由撤軍一事，看見美國的軟弱。至於高度敏感的以哈衝突，賀錦麗重申，美國堅信戰爭必須立刻結束，人質必須立刻被釋放，美國將致力於為以色列、巴勒斯坦，雙方人民都提供安全保障，並對川普指控她討厭以色列、討厭巴勒斯坦、也不待見納坦雅胡等說法予以駁斥。賀錦麗也再次質疑，川普就是想做一個獨裁者，所以才對蒲亭、金正恩等人的評價這麼高，這些人也樂見川普當選，這也是為何很多美國軍方的人都不喜歡川普，認為他就是一個軟弱、犯錯的總統。