量不出來就無力？台積電盤中熄火翻黑　台股午盤走低、下跌7點

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台北股市今（11）日再度開高走低，以21089.18點開出、上漲25.1點，隨後最高來到21134.05點、上漲69.97點，在權王台積電翻黑的拖累下，盤中跳水翻黑，午盤下跌7.66點或0.04%，來到21056.42點，再度呈現開高走低。大盤遇壓翻黑，中小型股卻力守紅盤，上午都在盤上震盪，午盤上漲0.56點或0.22%，來到256.56點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、怡利電、群創、開發金；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、新光金、均豪、怡利電、鴻海。權值股再度跌多漲少，權王台積電以906元開出、小漲2元，不過隨後翻黑走低，最低來到900元，力守整數關卡，午盤下跌1元或0.11%，來到903元；鴻海力守紅盤，今日以170元開出、小漲1元，隨後持續走高，最高來到172元，午盤上漲1元或0.59%，收在170元；聯發科雖然開低，以1125元開出，不過隨後有買單挹注一度翻紅，最高來到1135元，可惜多空激戰，午盤下跌5元或0.44%，來到1125元。今日主要壓盤重心在於非電族群，首先是營建股，類股指數午盤漲逾1%，櫻花建、三地開發下跌逾6%，國產下跌逾4%，達麗、新美齊下跌逾3%，華建、興富發、冠德、富華新、欣巴巴、長虹下跌逾2%。此外金融股今日也走低，國票金下跌逾3%，三商壽、台新金、中再保下跌逾2%。不過雙龍搶珠大戰持續開打，昨日傳出，有消息人士表示，台新金與新光金將連袂在今日下午舉行臨時董事會，討論提高換股比例案，引發市場關注。消息一出，激勵新光金今日股價跳空大漲，以13.35元開出，上漲2.6%，最高一度來到13.5元，午盤上漲逾2%、來到13.3元，午盤就爆出超過27萬張大量。