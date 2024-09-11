北市信義快聯結車「連環撞5車」！疑眩光來不及煞　5人受傷送醫

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▲29歲官姓男子駕駛曳引車準備前往101附近的工地，駛出文山隧道時因為「眩光」煞車不及，慘釀連環車禍。（圖／翻攝畫面）

▲29歲官姓男子駕駛曳引車準備前往101附近的工地，駛出文山隧道時因為「眩光」煞車不及，慘釀連環車禍。（圖／翻攝畫面）

今（11）日上午9時許，北市信義快速道路北向、文山隧道口，發生5車連環撞車禍，29歲官姓男子駕駛曳引車準備前往101附近的工地，駛出文山隧道時因為「眩光」煞車不及，當場撞上前方自小客車，自小客車再推撞前方車輛，包括聯結車在內，一共造成5車受損、5人受傷。根據警方調查，官男準備運送水泥前往101周邊工地，駕駛曳引車從文山隧道駛出後，瞬間從昏暗隧道轉換，陽光直射眼睛，看不清車前道路，導致追撞前方的自小客車，再推撞前車，最終5輛車撞成一團。警方說明，現場5車駕駛分別為聯結車29歲官男、自小客車41歲翁男、44歲李女、46歲吳男、58歲陳女，其中翁男傷勢較為嚴重，但意識清醒無生命危險，被送醫救治，其餘4人傷勢較輕微未送醫，而翁男的自小客車損傷慘重，後車尾幾乎被撞平，前車頭也擠壓變形。警方目前沒有發現酒駕狀況，至於詳細肇事責任及後續賠償將待進一步釐清。