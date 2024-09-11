大同醫院經營權爭議　陳其邁：要求長庚承諾提高醫護待遇

我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市立大同醫院經營權易主，引發該醫醫護強烈反彈，將於9月26日前往高雄市政府表達不滿。對此，高雄市長陳其邁今(11)日表示，長庚醫院在評定過程獲得大多數評審青睞，但未來議約過程也會要求長庚具體承諾提高醫護待遇，保障他們的權益。大同醫院經營權易主，衛生局和大同醫院目前看起來各執一詞，今天上午陳其邁在接受聯訪時表示，經過評審大多數的評定，認為在保障民眾就醫的權益，譬如說70歲以上長者就醫免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則全免掛號費及部分負擔，這個部份以及在提升重症醫療的品質，增加提高醫護人員的待遇等等這些評項，以及在相關的評項，長庚醫院都獲得評審委員多數的青睞。同時，陳其邁也說，站在市民的權利角度來看，高市府也希望說在未來議約的程序裡面，長庚醫療法人可以更具體的承諾保障醫護人員的權利，除了既有的福利之外，包括就醫、子女教育補助等，予以全數保障之外，更重要的是他們的待遇水準，因為醫護的待遇偏低，這個是一個普遍大家認為應該要提升，未來議約的過程，長庚醫療法人就必須具體的承諾，要提升醫護人員的待遇，來保障他們的權利