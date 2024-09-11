賀錦麗在辯論台玩「釣魚遊戲」　民主黨人狂喜：川普一直上鉤

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美國總統大選電視辯論於台灣時間11日上午9時登場，民主黨副總統賀錦麗對上共和黨前總統川普，這也是兩人至今唯一一場辯論對決。相較於前一次現任總統拜登在辯論台上荒腔走板的演出，賀錦麗在此次有備而來，頻頻激怒川普，賀錦麗團隊幕僚也感到雀躍，直呼川普一直上鉤。再這場辯論結束後，轉播單位美國廣播公司(ABC)的白宮線記者布魯斯（Mary Bruce）透露，賀錦麗競選團隊非常滿意她的表現，指她「展現總統架式」，特別是在墮胎問題上直接向川普究責。賀錦麗為了這次辯論閉門特訓，還請來知名政治影集「紙牌屋」顧問擔任辯論教練備戰。而在移民問題以及墮胎議題上，賀錦麗成功數度激怒了川普，使其展現失控言論，包含移民在俄亥俄州吃貓狗等話語，隨即遭主持人糾正。根據CNN報導，在這場辯論進行半小時的時間，賀錦麗團隊和民主黨人已感到雀躍，一名賀錦麗的競選助理笑稱，「川普每次都上鉤」，一名民主黨國會議員也笑看，「夥計，她惹惱了他。上鉤了。」CNN知名主持人華勒斯（Chris Wallace）評論，自己從未看過像6月底拜登與川普對決「那樣毀滅性」的辯論，但他認為今晚同樣具毀滅性，因賀錦麗在每一個議題上都壓制了川普，讓「川普今晚看起來特別顯老」。川普團隊以及共和黨盟友則看法兩極，川普陣營在辯論中就向媒體放話稱川普在這場辯論中大獲全勝，不過，CNN提到，川普的盟友對於他的表現感到失望，直呼川普在這場辯論將其糟糕的行為表露無遺，該名盟友稱，先前曾警告川普不要受到賀錦麗挑釁，但川普仍多次上鉤，包括與賀錦麗爭論人們是否會提前離開他的造勢。