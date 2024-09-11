蔡依林「超禮貌穿搭」現身友人婚禮　清純女大生扮相差點認不出

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▲蔡依林（右）參加親友婚禮照片曝光。（圖／蔡媽媽IG）

▲粉絲說蔡依林（右二）和媽媽（左三）長得十分相像，大讚媽媽看不出年齡。（圖／蔡媽媽IG）

43歲歌手蔡依林8月才剛結束在中國大陸跑了整整一年的《Ugly Beauty》世界巡迴演唱會，許久沒推出新專輯的她，曾說過接下來要閉關創作，7日她回台灣參加親友婚禮，私下清秀的模樣曝光，讓粉絲差點認不出，引發熱烈討論。雖然蔡依林本人並沒有PO出照片，但蔡媽媽的IG上可以看到母女倆一同出席婚禮的合照，照片中的蔡依林穿著短版T配白色長褲，並未過度裝扮搶新人風采，臉上妝容也十分清秀，和平常在舞台上的妝容相比顯得清純許多，加上頭上還戴著粉紅色、黃色的相間的髮夾，整個人宛如女大學生。照片曝光後粉絲們紛紛留言：「姐私下就是那種很有愛很溫柔的鄰家姐姐」、「髮夾好可愛」、「日常也好美」、「簡直是班上甜美可愛的女同學」、「Jolin長肉了耶，看起來氣色很好很健康」，也有人注意到一旁的蔡媽媽，大讚：「完全看不出60多歲了」，還有人直呼母女倆還是長得那麼像！據說這是蔡媽媽睽違1年的更新，不過不久之後IG就轉成私人帳號了。蔡依林在2018年推出專輯《Ugly Beauty》，隔年底展開同名巡迴演唱會，然而遇到新冠疫情影響，巡演被迫延期，直到去年才在中國大陸的場次才開始起跑，上月18日結束在廈門的最後一場，她也在IG上發表終唱感言並感謝工作人員。她曾說過巡演後要閉關創作，上一張專輯已經是6年前發行，粉絲們都相當期待Jolin能盡快推出新作品。