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美國大選辯論誰表現佳？CNN最新民調：賀錦麗63%大勝川普37%

國際中心顏得智／綜合報導

▲川普與賀錦麗在美國總統大選前的辯論會登場，這是兩人首次正面交鋒，辯論後美媒民調指出，認為賀錦麗表現較佳者佔多數。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普與賀錦麗在美國總統大選前的辯論會登場，這是兩人首次正面交鋒，辯論後美媒民調指出，認為賀錦麗表現較佳者佔多數。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選電視辯論會於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日早上9時）舉行，由民主黨總統候選人賀錦麗對上共和黨總統候選人川普，雙方展開激烈言詞交鋒，過程火藥味濃厚。根據CNN最新民調數據，有63%的人認為賀錦麗表現較佳，只有37%的人認為川普表現較好。

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根據CNN報導，這份民調是委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調，透過簡訊針對605名宣稱有觀看大選辯論的註冊選民進行調查。

在辯論開始之前，這群受調查對象有50%預測賀錦麗會贏，50%則預測是川普，推測賀錦麗與川普的表現應該是五五波。

但在辯論結束後，有高達63%受訪選民認為賀錦麗贏得首場與川普的辯論，僅37%的人認為川普勝出。

CNN強調，這些受訪者是在辯論開始前就得知調查，而民調結果僅代表觀看辯論者的觀點，並不代表全體投票選民的意見，該份民調抽樣誤差正負5.3個百分點。

值得注意的是，在6月份由總統拜登對上川普的辯論後，同樣有公布一份辯論民調，當時認為川普表現更好的人占約67%，遠高於拜登的33%，正好與此次相反。

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