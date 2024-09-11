閃婚僅8個月！女神聲優平野綾驚傳遭家暴　本人發聲：協議離婚中

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▲針對本次事件，平野綾也在今（11）日中午於IG發文證實雙方正在協議離婚中。（圖／平野綾IG）

▲平野綾近幾年來將事業重心轉向舞台劇，還在今年初閃婚，卻沒想到近期爆出家暴事件，雙方更已在商討離婚事宜。（圖／取自X@Hysteric_Barbie）

日本娛樂圈傳出震撼消息！女神級聲優平野綾在今年1月份才剛閃婚嫁給大10歲的男星谷口賢志，沒想到婚姻僅過8個月就出現裂痕，週刊更爆料平野綾與丈夫之間出現家暴事件，針對相關消息，平野綾稍早也在IG發聲表示「部分消息是事實，而有些則毫無根據」，但也承認雙方正在進行協議離婚中。現年36歲的平野綾，早期以童星身分出道，後來在2001年踏入聲優圈，並在2006年為動畫《涼宮春日的憂鬱》主角「涼宮春日」配音而迅速竄紅，但近年來也因為一些爭議，將工作重心轉往舞台劇。但也因為這樣，平野綾於2023年出演《鏈鋸人》舞台劇時，認識了主拍特攝動作片的46歲男星谷口賢志，兩人更是一見鍾情，「交往0日就決定步入婚姻」。平野綾與谷口賢志也在今年1月3日公布結婚喜訊，沒想到才過了8個月，婚姻就傳出裂痕，日本《週刊文春》報導，兩人近期傳出因家暴糾紛而驚動警方出動。針對本次事件，平野綾也在今（11）日中午於IG發文回應，「有些部分是事實，而有些則毫無根據」，但也坦承自己與老公正在進行離婚的協議當中，針對現在引發的騷動，以及對宣布結婚時獻上祝福的人感到抱歉。