藍議員狂打柯文哲影響藍白合？鍾小平：要請傅總召體諒一下

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民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，對於藍白合情勢，黨內定調僅針對司法程序正義力挺，不強硬打柯，不過，黨內市議員卻頻頻砲火猛攻柯文哲。對此，台北市議員鍾小平受訪時坦言，立院黨團一定要藍白合作，這他很清楚，但身為市議員，對於任何貪污事件都一定要去追，「這點要請傅總召體諒一下！」鍾小平今天在議會受訪時表示，傅崐萁有些為難，市議員一定清楚，立院黨團要合作，但可能與議員追前市長弊案有所扞格，不過，身為市議員，對於任何貪污事件都一定要去追，「這點要請傅總召體諒一下。」另對有消息傳出國民黨主席朱立倫定調力挺柯？鍾小平回應，「完全沒有」，朱立倫跟國民黨副秘書長江俊霆都沒有找自己，重申「黨中央部分我沒有任何壓力。」至於京華城是否停工？鍾小平認為，這就看台北市副市長李四川以及台北市長蔣萬安市長，是不是蔣萬安「脫胎換骨轉大人」，這案子考驗他。這個案子很難處理，等於是柯文哲丟了兩個爛攤給蔣萬安，第一個是魚果改建，第二個就是京華城，京華城到底要不要停工？不停工的話舉世譁然，一定民調會受到重挫，可是停工的話，中工一定會告國賠。鍾小平也建議，市府心裡要有定見，他個人支持起訴就停工，而不是一審判決才停工，因為京華城再一年半就完工了，一年半價值1000億的大樓就蓋好，今天一審判決會拖個2、3年，定讞會拖個10年，所以當斷則斷，不要讓蔣萬安受傷，強烈建議蔣萬安起訴就停工。