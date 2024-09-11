魏哲家提「世界的台積電」　郭智輝：台積電不再只有台灣人服務

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台積電董事長魏哲家在公司內部信件提及，隨著台積電全球拓展，台積電「不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電。」對此，經濟部長郭智輝也同意，台積電在日本、美國、德國設廠，台積電只是國人服務的公司，日本、美國及歐洲都是台積電的一員。據台積電內部信件，魏哲家提到，隨著全球布局，公司「不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」，期勉台灣與海外等全球各地7多萬名台積人，與他一起致力於「好好說真話」，以有效的溝通與信任，讓台積電成為一個正向的工作職場。無獨有偶，台積電前董事長劉德音在今年5月接受《今周刊》專訪時，針對台積電未來發展願景，就是要讓「台積電要成為世界的台積電」，兩任董座發言前後呼應。當被問「世界台積電」時，郭智輝也表示認同，強調台積電已在日本、美國、德國設廠，「所以台積電不再是台灣，只有我們台灣的這個國人在服務的公司」，而是包含不同國家的人都有機會成為台積電一員，同時也面臨不同國家有不同文化的挑戰。他也補充，即使台積電主軸仍在台灣，台灣員工也有很多機會調派到日本、德國等地，所以必須要培養與其他國家的人一起工作的態度，這應該也是魏哲家對台積電員工的勉勵。