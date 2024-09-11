馬郁雯掌握柯文哲神祕帳冊　遭蔡正元指「陪睡換新聞」不忍提告了

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▲馬郁雯轉發電視台聲明。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）

三立新聞者者馬郁雯先前揭露柯文哲的「神祕帳冊」，遭前立委蔡正元在節目《盧秀芳辣晚報》中追問「有沒有陪睡覺」？主持人盧秀芳也幫腔，直指若不是親密關係，「怎麼會敢冒風險提供訊息。」對此，馬郁雯也正式提告，三立也發聲明力挺自家記者，「支持記者以法律行動捍衛自身權益，三立新聞部也將給予協助，維護媒體記者採訪尊嚴。」台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城遭羈押，記者馬郁雯揭露柯文哲有神祕帳冊，被蔡正元、盧秀芳控訴是「陪睡換新聞」，馬郁雯在臉書控訴造謠，今也正式提告，三立電視台也發表聲明力挺，「針對特定政治人物與名嘴以污衊字眼，踐踏扭曲記者採訪工作，是造謠，並具有性別歧視的高度惡意，對此，三立新聞嚴厲譴責，並支持記者以法律行動捍衛自身權益，三立新聞部也將給予協助，維護媒體記者採訪尊嚴。」追尋真相是媒體的天職，媒體對於司法案件報導，並不在偵查不公開規範範圍。根據偵查不公開作業辦法，係規範檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員。針對柯文哲主席等人涉入京華城與假帳一案，本屬社會高度矚目之公共事件，三立新聞與其他同業基於媒體天職探索真相、查證報導行為並無二致。本次關於USB帳目疑雲，同有多家媒體於第一時間關注報導，事涉公共利益，具報導正當性。針對特定政治人物與名嘴以污衊字眼，踐踏扭曲記者採訪工作，是造謠，並具有性別歧視的高度惡意，對此，三立新聞嚴厲譴責，並支持記者以法律行動捍衛自身權益，三立新聞部也將給予協助，維護媒體記者採訪尊嚴。