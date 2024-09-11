28歲女運將網紅突病逝妹妹心痛發文　粉絲錯愕：完全零徵兆

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王婧突然病逝讓粉絲們都非常錯愕震驚。（圖／王婧 臉書專頁）

▲長相甜美的計程車女司機兼網紅王婧突傳出死訊。（圖／王婧 臉書專頁）

28歲女網紅「王婧」在臉書經營粉絲專頁「王婧-雖然是女生，但開著計程車」，長相甜美可愛的她頗受歡迎，坐擁1.9萬粉絲，還曾參加綜藝節目《百變智多星》的錄製。9日她的粉專突然發出一篇貼文，竟是由妹妹代為公布的病逝消息，令粉絲們相當錯愕。粉絲專頁「王婧-雖然是女生，但開著計程車」在9日突然出現一篇貼文，開頭先表明自己是王婧的妹妹，接著悲痛寫道：「姊姊最終是敵不過病痛，在2024年8月28日離開了我們。」妹妹透露姊姊最後的心願，就是希望能夠順利出書，把她的痕跡留在這個世上，並分享她的心路歷程，給喜歡她的人看到。王婧妹妹表示自己唯一能做的，就是幫姊姊完成她想做的事，最後寫下：「她璀璨過，也綻放過，我很愛她，相信你們也是，對嗎？」並配上一張王婧笑容燦爛的美照。消息一出讓粉絲們大感不捨，直呼難以置信，紛紛在貼文底下留言：「很震驚，沒有看到任何關於生病的徵兆」、「謝謝王婧帶給我們的精采」、「願妳安息不再痛了」、「感謝妳曾照亮的世界」，藝人黃少谷也留言哀悼：「雖然只有一面之緣，但是真的謝謝你帶給我們美好，R.I.P」。身為網紅兼計程車司機的王婧，在計程車產業頗受好評，另一名司機兼作家王國春也在自己的粉絲專頁為她發出一篇貼文，表示自己是在上月底得知消息，他和大家一樣錯愕又惋惜，為了尊重王婧家人想低調的意願，並沒有公開此事。在上周日他和幾位比較要好的司機朋友，一起去送王婧最後一程，後事告一段落後，家人調整好情緒，才決定要讓喜愛王婧的粉絲知道，最後他喊話：「我們都會想念妳」。台灣大車隊的粉專也在王婧的貼文底下留言：「我們對於王婧的離開深感哀悼，她不僅為計程車產業注入了全新的活力與想像，還帶來了無比的正面影響。感謝王婧的貢獻和熱情，將永遠在我們心中留下深刻的印記。」