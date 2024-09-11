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28歲女運將網紅突病逝妹妹心痛發文　粉絲錯愕：完全零徵兆

記者羅偉如／綜合報導

▲女司機兼網紅王婧的妹妹突然在王婧的粉絲專頁發出貼文宣布姊姊病逝。（圖／王婧 臉書專頁）
▲女司機兼網紅王婧的妹妹突然在王婧的粉絲專頁發出貼文宣布姊姊病逝。（圖／王婧 臉書專頁）
28歲女網紅「王婧」在臉書經營粉絲專頁「王婧-雖然是女生，但開著計程車」，長相甜美可愛的她頗受歡迎，坐擁1.9萬粉絲，還曾參加綜藝節目《百變智多星》的錄製。9日她的粉專突然發出一篇貼文，竟是由妹妹代為公布的病逝消息，令粉絲們相當錯愕。

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▲王婧突然病逝讓粉絲們都非常錯愕震驚。（圖／王婧 臉書專頁）
▲王婧突然病逝讓粉絲們都非常錯愕震驚。（圖／王婧 臉書專頁）
突傳過世消息　粉絲超錯愕

粉絲專頁「王婧-雖然是女生，但開著計程車」在9日突然出現一篇貼文，開頭先表明自己是王婧的妹妹，接著悲痛寫道：「姊姊最終是敵不過病痛，在2024年8月28日離開了我們。」妹妹透露姊姊最後的心願，就是希望能夠順利出書，把她的痕跡留在這個世上，並分享她的心路歷程，給喜歡她的人看到。王婧妹妹表示自己唯一能做的，就是幫姊姊完成她想做的事，最後寫下：「她璀璨過，也綻放過，我很愛她，相信你們也是，對嗎？」並配上一張王婧笑容燦爛的美照。

消息一出讓粉絲們大感不捨，直呼難以置信，紛紛在貼文底下留言：「很震驚，沒有看到任何關於生病的徵兆」、「謝謝王婧帶給我們的精采」、「願妳安息不再痛了」、「感謝妳曾照亮的世界」，藝人黃少谷也留言哀悼：「雖然只有一面之緣，但是真的謝謝你帶給我們美好，R.I.P」。

▲長相甜美的計程車女司機兼網紅王婧突傳出死訊。（圖／王婧 臉書專頁）
▲長相甜美的計程車女司機兼網紅王婧突傳出死訊。（圖／王婧 臉書專頁）
王婧人緣極佳　朋友感傷悼念

身為網紅兼計程車司機的王婧，在計程車產業頗受好評，另一名司機兼作家王國春也在自己的粉絲專頁為她發出一篇貼文，表示自己是在上月底得知消息，他和大家一樣錯愕又惋惜，為了尊重王婧家人想低調的意願，並沒有公開此事。在上周日他和幾位比較要好的司機朋友，一起去送王婧最後一程，後事告一段落後，家人調整好情緒，才決定要讓喜愛王婧的粉絲知道，最後他喊話：「我們都會想念妳」。

台灣大車隊的粉專也在王婧的貼文底下留言：「我們對於王婧的離開深感哀悼，她不僅為計程車產業注入了全新的活力與想像，還帶來了無比的正面影響。感謝王婧的貢獻和熱情，將永遠在我們心中留下深刻的印記。」


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