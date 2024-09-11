被山本由伸刺激！今永昇太奪第13勝　大谷47轟成幻影：運氣站我這

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芝加哥小熊隊日籍王牌今永昇太今（11）日先發出戰洛杉磯道奇隊，繳出7局失3分優質先發，成功壓制大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman共組的「MVP打線」，率小熊以6：3逆轉道奇，收下個人本季第13勝。儘管今永被轟3發全壘打，但都是陽春砲，今永昇太表示：「與山本由伸對決刺激了我，運氣也剛好站在我這邊。」當談到5局下與大谷翔平第三次對決時，今永表示那顆深遠飛球差點成為全壘打，但最終這球在全壘打牆前遭到接殺，「這就是棒球比賽的微妙之處，球會不會飛出牆外，有時候取決於運氣，今天剛好運氣站在我這邊。」作為第一年挑戰大聯盟的菜鳥，今永昇太用實力證明自己，也圈粉無數，但他強調個人勝敗一點都不重要，他更在乎球隊的勝利。同時，這場比賽也是4名日本選手同場競技，今永說：「這場比賽在美國進行，而非在日本，因此賦予了特殊的意義，特別感謝從日本遠道而來的球迷。」談到與山本由伸的對決時，今永昇太坦言：「我的狀態其實不是很好，但看到山本由伸的投球後，我感覺到壓力，是他的投球讓我更加專注，帶動了我的表現。」此外，這是今永昇太本季第二度單場挨3轟，被Tommy Edman轟出單場雙響砲，Max Muncy則是扛出一發陽春彈，「面對Muncy我的直球沒投好，不過最終球隊贏了，這才是最重要的。」