權值股倒地！台積電最後一盤爆2721張賣單　台股收最低點、跌33點

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台北股市今（11）日再度開高走低，以21089.18點開出、上漲25.1點，隨後最高來到21134.05點、上漲69.97點，在權王台積電翻黑的拖累下，指數多空激戰，不過最後一盤不敵賣壓，終場收在最低點21031點，下跌33.08點或0.16%，日K連2黑，成交量為2348.08億元。大盤遇壓翻黑，中小型股卻力守紅盤，全天都在盤上震盪，櫃買指數終場上漲1.02點或0.4%，收在257.02點，日K結束連2黑，成交量為978.21億元。今日個股成交量排行榜前五名：新光金、中信金、群創、開發金、怡利電；個股成交值排行榜前五名：台積電、新光金、均豪、鴻海、聯發科。今日電子股買氣稍微縮手，電子成交比重跌到6成以下、來到54.2%。今日大盤主要壓力來自於權值股，權王台積電以906元開出、小漲2元，不過隨後翻黑走低，最低來到900元，力守整數關卡，不過最後一盤爆出2721張賣單，拖累股價終場下跌3元或0.33%，收在901元，日K連2黑、並且跌破5日線，拖累大盤指數就有24點；鴻海力守紅盤，今日以170元開出、小漲1元，隨後持續走高，最高來到172元，終場上漲0.5元或0.3%，收在169.5元，日K拉出第三根紅K棒，挹注大盤指數就有2點；聯發科雖然開低，以1125元開出，不過隨後有買單挹注一度翻紅，最高來到1135元，可惜尾盤賣單襲擊，終場下跌20元或1.77%，收在1110元，日K結束連2紅，失守5日線，拖累大盤指數就有10點。除了權值股走低之外，金融股今日也走低，國票金、三商壽下跌逾2%，新產、臺企銀、台新金、上海商銀、開發金、玉山金、中信金、元大金、第一金、富邦金、兆豐金下跌逾1%。不過雙龍搶珠大戰持續開打，昨日傳出，有消息人士表示，台新金與新光金將連袂在今日下午舉行臨時董事會，討論提高換股比例案，引發市場關注。消息一出，激勵新光金今日股價跳空大漲，以13.35元開出，上漲2.6%，最高一度來到13.55元，終場上漲0.5元或3.85%，收在13.5元，今日爆出超過49萬張大量。不過櫃買指數能逆勢走高，還是有不少族群在撐盤。首先是蘋概股今日動起來了！萬旭、陽程、茂林-KY亮燈漲停，聚鼎、志聖上漲逾6%，東隆興上漲逾5%，大同、原相、宏致上漲逾4%，谷崧、精金、尼得科超眾、群創、旺宏、光寶科上漲逾2%。此外，航運類股指數上漲1.9%，位居漲幅排行冠軍，中櫃上漲逾4%，萬海上漲逾3%，長榮、陽明、長榮航上漲逾2%。