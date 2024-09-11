幻象墜海！賴清德「要跟飛行員太太講這句話」　謝沛勳聽了猛點頭

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空軍幻象2000戰機昨晚在新竹外海失事，駕駛員謝沛勳上尉幸運獲救，總統賴清德上午前往醫院探視時，對謝沛勳和在場的家屬表示，他要特別跟飛行員的太太說，「站在國家的立場，飛行員的安全重於一切！」病床上的謝沛勳，聽了猛點頭表示認同。幻象2000戰機昨晚在新竹外海失事，駕駛員謝沛勳上尉彈射逃生墜海被尋獲後，送往梧棲童綜合醫院治療。總統賴清德今（11）日上午前往醫院探視慰問，急診部主任魏智偉邊走邊報告傷勢，賴清德一走到病床前，就急著問謝沛勳「你有沒有什麼不舒服？」見謝沛勳搖搖頭，才告訴他「聽到（獲救）好消息，大家都很開心」。賴清德二度向謝沛勳的父親說，謝沛勳很優秀，這場意外事故的應變表現得非常好，謝父謙回是「國家的栽培」。賴清德接著向謝妻說，自己要特別跟飛行員的太太說，「站在國家的立場，飛官的性命重於一切」，安全一定要重視，躺在病床上的謝沛勳猛點頭，賴清德也對他拍肩喊加油，祝福他早日回到崗位保衛國家。賴清德也到病房探視日前執行海巡勤務受傷的海巡署隊長陳慶昌，關心身體復原情況，並祝福陳隊長早日康復。