萬馬奔騰！賀錦麗喊10月再辯論「準備好了」　川普：我為什麼要？

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美國總統大選辯論甫於台灣時間11日上午結束，這場辯論也是共和黨候選人川普與民主黨候選人賀錦麗表定唯一一場電視辯論會，不過，就在辯論結束後，賀錦麗似乎認為自己在稍早的過程中佔了上風，躍躍欲試喊出10月再來一場辯論；川普則不認為自己今日落居下風，還表明是賀錦麗認為自己輸很慘，才希望有第二戰，反問「我為什麼要？」根據美聯社報導，在辯論結束後，賀錦麗隨即表明自己已經準備好參加另外一場辯論，賀錦麗陣營發言人法隆（Brian Fallon）在辯論結束後發文向川普喊話，「這很好玩，我們10月再來一次吧」賀錦麗對於自己的表現頗為滿意，另一方面，川普也不認為自己辯論表現失敗，立刻在自己的社群帳號上發文說，「大家都說今晚我大獲全勝」、「這是我有史以來最好的辯論！」當被問及是否會與賀錦麗展開第二次辯論時，川普第一時間接受福斯新聞主持人漢尼提（ Sean Hannity）訪問時僅稱還要再想一下，並未給予承諾，並反問「我為什麼要？」川普反酸賀錦麗想再辯一場是因為知道自己輸得很慘，「如果你是個職業拳擊手，打輸了就會馬上想要再來一場」，同時也再度抱怨美國廣播公司(ABC)辦論不公，直呼這是一場一打三的戰鬥。對於是否可能有第二場辯論，川普團隊先前曾稱，他同意參加9月25日由NBC主辦的辯論，目前未成定局。