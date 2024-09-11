泓德能源9月底轉一般板！擬9月13日起申購、每股承銷價188元

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泓德能源-創即將在9月下旬改列上市，此次承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，競價拍賣11日開標，得標加權平均價為198.69元，公開申購承銷價為188元，預計9月13-18日辦理公開申購。泓德能源-創預計9月26日由創新板改列一般板，承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。泓德能源表示，此次參與投標合格標單共2184筆，得標筆數559筆，今日上午已經證交所完成電腦開標作業得標加權平均價為198.69元，至於公開申購股數1700張，將於9月13日至9月18日為期3天，承銷價為188元。若是以今日收盤價246.5元來看，抽中一張就現賺58500元，以今日高點261.5元計算，抽中一張就現賺73500元。泓德能源為全國第一家在創新板上市並掛牌交易的能源公司，也是第一家在創新板送件申請轉板改列一般上市的公司；今年4月12日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI全球小型指數成分股。產業面可以看到，泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過650億元，為全台最大綠能資產管理平台。泓德能源今年上半年營收為新台幣21.56億元，年增5.4%，每股稅後純益1.56元；法人預估，泓德能源今年下半年在嘉義、台南案場進帳下，全年營收將突破100億元，創下歷史新高，每股稅後純益10元起跳。