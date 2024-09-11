台北街頭驚見「超巨大」動力火車！粉絲一看嗨翻：忠孝東路走九遍

《忠孝東路走九遍》是台灣人耳熟能詳的名曲，近日《NOWnews》記者在台北街頭目擊超巨大的「動力火車」悄悄停在路旁，車體採黃黑配色，看起來就像是放大版的計程車，而中間還採透明鏡面設計，擺設好幾張椅子，看起來就像是KTV歡唱房，而這輛車的用途也終於揭曉，天團「動力火車」真的要在忠孝東路開唱了。
《NOWnews》記者在台北街頭目睹，一輛黃色為主體的宣傳大卡車，靜靜的停在路邊，不過上面的裝飾已經進入最後階段，除了以黃、黑配色為主體之外，中間還做成像是近年在流行的個人KTV包廂放大版，擺著4張椅子，車尾還印上「動力火車2024忠孝動路K歌快閃」的字樣，也讓大批粉絲開始期待「是不是動力火車有新的活動」。
對此，Uber官方證實，天團「動力火車」將在9月13日搭上這輛車，在忠孝東路上舉辦K歌快閃活動，讓粉絲們有望一圓「在忠孝東路聽《忠孝東路走九遍》」的夢想。
繼8月份公布「Uber 也有小黃」品牌活動，優步小黃將於9月13日傍晚展開「忠孝東路 K 歌快閃」。代言人動力火車將與知名網紅布萊克薛薛、HowHow、何美、哇係黑龍、阿拉斯一起登上首台「優步大黃」現身台北忠孝東路街頭，免費讓忠孝東路上的行人及車上的駕駛與乘客在下班返家的路途也一飽耳福。
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對此，Uber官方證實，天團「動力火車」將在9月13日搭上這輛車，在忠孝東路上舉辦K歌快閃活動，讓粉絲們有望一圓「在忠孝東路聽《忠孝東路走九遍》」的夢想。
繼8月份公布「Uber 也有小黃」品牌活動，優步小黃將於9月13日傍晚展開「忠孝東路 K 歌快閃」。代言人動力火車將與知名網紅布萊克薛薛、HowHow、何美、哇係黑龍、阿拉斯一起登上首台「優步大黃」現身台北忠孝東路街頭，免費讓忠孝東路上的行人及車上的駕駛與乘客在下班返家的路途也一飽耳福。