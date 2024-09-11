台北街頭驚見「超巨大」動力火車！粉絲一看嗨翻：忠孝東路走九遍

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▲動力火車近期將在台北的忠孝東路上開唱。（圖／記者朱祖儀攝）

▲台北街頭目睹「真實版」動力火車的蹤跡。（圖／記者張勵德攝）

《忠孝東路走九遍》是台灣人耳熟能詳的名曲，近日《NOWnews》記者在台北街頭目擊超巨大的「動力火車」悄悄停在路旁，車體採黃黑配色，看起來就像是放大版的計程車，而中間還採透明鏡面設計，擺設好幾張椅子，看起來就像是KTV歡唱房，而這輛車的用途也終於揭曉，天團「動力火車」了。《NOWnews》記者在台北街頭目睹，一輛黃色為主體的宣傳大卡車，靜靜的停在路邊，不過上面的裝飾已經進入最後階段，除了以黃、黑配色為主體之外，中間還做成像是近年在流行的個人KTV包廂放大版，擺著4張椅子，車尾還印上「動力火車2024忠孝動路K歌快閃」的字樣，也讓大批粉絲開始期待「是不是動力火車有新的活動」。對此，Uber官方證實，，讓粉絲們有望一圓「」的夢想。繼8月份公布「Uber 也有小黃」品牌活動，優步小黃將於9月13日傍晚展開「忠孝東路 K 歌快閃」。