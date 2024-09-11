才48歲！常忘記關爐火竟是失智症　醫曝「血管型失智」特點

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▲記憶力隨著年齡增長而衰退是自然現象，但許多人難以分辨正常老化與失智症的差異，導致未能早期發現，延緩疾病進程。（示意圖／翻攝自pexels）

失智症已不再是老人疾病。一名48歲家庭主婦近來頻頻出錯，多次忘記關掉爐火，危及家人安全，女兒察覺有異，趕緊陪伴母親到大醫院檢查，確診為中度失智症，病因是遺傳型腦血管疾病，經治療後，病情暫時獲得控制，未再進一步惡化。收治病例的萬芳醫院神經內科主治醫師黃怡臻說，記憶力隨著年齡增長而衰退是自然現象，但許多人難以分辨正常老化與失智症的差異，導致早期症狀出現時，未能接受完整的診斷與治療，等到明顯異狀出現時，往往已進展到中、晚期。黃怡臻指出，正常的記憶衰退通常可藉由提示而恢復，不會嚴重影響日常生活，但失智症病人會徹底忘記以往言行，即使他人提醒，也無法回憶起來，所幸近年隨著醫療科技進步與健康意識提高，愈來愈多家庭開始關注早期症狀，並帶著疑似失智症的親屬就醫，病人中多數年齡較大，卻也有年輕個案因家族遺傳、腦血管疾病或頭部外傷而罹患失智症。針對血管型失智症，黃怡臻說，其為常見的失智症類型之一，成因通常與腦中風或慢性腦血管病變有關，患者因腦部血液循環不良，進而造成腦細胞死亡，導致認知功能逐漸衰退，與一般退化型失智症不同處，在於病程呈現階梯式惡化，也就是患者的認知功能會在每次腦血管事件（如小中風）後突然下降，然後可能穩定一段時間，直到下一次事件才引發新的惡化，因此如何預防腦血管疾病進一步惡化是治療重點。黃怡臻說明，除了血管型失智症外，阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等，也是常見退化性失智症，其他導致失智的原因還包括頭部外傷、營養失調例如缺乏B12、葉酸等，及新陳代謝異常或酗酒等，其病因、症狀和治療方式各不相同。此外，黃怡臻提醒，失智症不再是老年人的專利，任何年齡層都該保持警覺，愈早期診斷並配合醫師治療，愈能有效延緩疾病進程。