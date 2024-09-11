巷仔內／賀錦麗上辯論台沒在挫！激怒川普咆哮後卻顯露隱憂

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美國總統大選辯論甫於台灣時間11日上午結束，這場辯論也是共和黨候選人川普與民主黨候選人賀錦麗表定唯一一場電視辯論會，賀錦麗首次站上總統辯論台，過程中看似策略成功，激怒川普頻頻咆哮，在結束後多半被美媒評為較川普佔據上風，而川普則顯得有些失控，但在這場辯論後，仍暴露出賀錦麗在選舉過程中「閃、躲、飄」的隱憂。這場辯論不僅是賀錦麗首度站上總統辯論台，也是自8月底CNN專訪後首度長時間公開談話，回溯民主黨這一次的選戰過程，從拜登在6月下旬因辯論慘烈的狀況後急轉直下，到7月份賀錦麗接班態勢逐漸升高，最終確定「拜下賀上」局面，過程中，賀錦麗卻甚少公開且直接長時間闡述自己的政策理念方向和政治議題立場，八月以來屢屢遭到美國媒體修理，質疑其閃避較硬核的政治問題，流於社群的歡樂政治表象。因此，在這次辯論前，許多政治學者對於賀錦麗是否能真正展現出領導者態勢仍抱持疑惑，《紐約時報》也在昨日辯論前，先發出一篇題為「與賀錦麗辯論，川普將咆哮著走向失敗」的評論文章，內文開場就點出賀錦麗以一種空洞無物、似是而非、幾乎像諷刺漫畫一般的方式回答問題。從賀錦麗平淡乏味的演講中可得知，賀錦麗之所以遲遲沒有進行一對一的面談，是因為她在沒有腳本的情況下不夠靈活，也沒有熟練掌握必要的事實。辯論的第一個問題就圍繞在美國經濟上，對於執政民主黨來說並不具有優勢，開始後，賀錦麗以四平八穩近乎背稿的方式闡述內容，而川普則針對賀錦麗的「空洞」痛點一陣暴打，看似取得先機，沒想到接下來卻急轉直下。賀錦麗在川普發言的過程中，展現出「用對方的魔法對付他」的方式，在鏡頭前屢屢使用玄妙表情表示不認同，這招也是川普過去在辯論時慣常的招式。而當川普持續針對共和黨有利的移民問題追打，並使用在同溫層內「毫無根據」的言論，拿出競選搭檔范斯（JD Vance）等人聲稱海地移民在俄亥俄州斯春田市（Springfield）吃掉了當地居民的貓和狗的言論，一連串的失控狀況隨即爆發。川普這些言論在同溫層內或許能說得慷慨激昂，但來到大選辯論台，這些說法勢必會受到全美和全球檢驗，種族歧視問題一直以來都是共和黨軟肋，川普與共和黨陣營毫不避諱地再次觸碰，顯然碰上了大麻煩。事實上，美國民眾對於川普辯論標準比起對手低上太多，有鑑於過去川普在台上的種種狂言和失言，美國民眾或許早已習以為常，卻也顯露川普的問題，發言過於隨興，在佔上風時或許可以一路暴打對手，反之若一時之間處於弱勢時，卻無法立刻抓到浮木，而賀錦麗也因策略本就主打讓川普大肆狂言而得利，從兩人的發言時間也可看出端倪，川普的說話時間，包含麥克風關掉的碎念，遠超對方。回到賀錦麗身上，在辯論過程中，賀錦麗對於自身優勢議題，其實並沒有乘勝追擊，僅在墮胎議題上指責川普若當選將簽署全國性的墮胎禁令，但這項說法也隨即遭到事實查核點出川普並未真的具體說過這句話，而川普也在辯論當下否認；此外，賀錦麗以自身女性立場告訴女性如何決定她們自己的身體。盤點賀錦麗激怒川普的幾個關鍵點，包含在每個發言都酸了川普「說謊、唬爛」，並直視川普露出微笑表情，酸了他對中國態度軟弱、嘲諷川普選民在造勢集會上常因「疲倦無聊」而提早離場、被8100萬選民（拜登獲得的票數）「開除」，直到現在還難以接受、全世界領袖都在嘲笑川普等等。就外在形象上，賀錦麗相較於暴跳如雷的老人川普來說確實取得優勢；但論內容中，兩人針對俄烏戰爭、以哈戰爭和美國經濟等重大議題，同樣顯得乏善可陳，賀錦麗也未著墨太多，只是放著讓川普自爆等著事實查核打臉。最後，我們又一次攤開紐約時報昨日的評論，對於兩人的辯論戰法和川普的今日辯論將呈現的結果大致臆測準確，「無與倫比的謊言、慍怒、發火」又再度上演，甚至連漢尼拔·萊克特這一川普時常拿來在造勢場合吹噓的虛構幻想人物也命中，賀錦麗卻沒有真的掌握優勢闡述更為有力的立場和政策，可說是沒有拿下額外分數。隨著選戰只剩下不到兩個月的時間，若將今日ABC主播問及川普的俄烏議題和美國內部問題，乃至於此次未提及的美中關係甚至台灣問題，都丟回賀錦麗身上，賀錦麗可能也得面臨支支吾吾的窘境。「還能閃多久？」或許是賀錦麗團隊以及川普陣營分別要面對和猛攻的焦點。