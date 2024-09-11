川普辯論表現如何？CNN主播點評：就像6月的拜登一樣糟糕

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美國總統大選第二場電視辯論順利落幕，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），兩人針鋒相對火花四射，這也是兩人在本次美國總統大選首次正面交鋒，《CNN》主播華勒斯（Chris Wallace）對此就分析稱，今天川普看起來衰老不少，表現看起來就和6月時的拜登一樣差勁。美國總統大選辯論10日落幕，這場電視辯論吸引外界高度關注的原因，不僅是賀錦麗在閉關一個禮拜後，首次迎擊已經有6次大選辯論經驗的川普，更重要的是不到3個月前，現年81歲的總統拜登在和川普的辯論中，因災難性的表現被迫結束競選連任，交棒其副手賀錦麗上陣與川普對決。CNN主播華勒斯毫不留情表示，他從未想過會看到川普的表現，會和今年6月的拜登同樣差勁，他稱賀錦麗幾乎在每個議題上都有很好的表現，而相較之下川普今晚看起來明顯衰老不少，「川普這次的表現幾乎可說是糟透了」。不過這次辯論過後，外媒們多半立場明確，例如保守派的福斯新聞（Fox News）就在標題寫下「川普槓上賀錦麗及主持人」，延續川普本人辯論之後所稱「主持人不公平」的偏頗敘事；自由派媒體如有線電視新聞網（CNN）則稱「賀錦麗成功激怒川普」，紐約時報（New York Times）、華盛頓郵報（Washington Post）則指出賀錦麗讓川普屈居守勢。