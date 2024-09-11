2024霞海月老來林園「中秋月圓、情牽林園」9/17浪漫登場

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▲林本源園邸將於9月17日在定靜堂舉辦1場愛情市集。（圖／品牌提供）

▲為祝福今年中秋新婚佳偶，凡於9月9日至9月16日登記結婚者，加碼再抽霞海城隍夫人鞋。（圖／品牌提供）

▲在林本源園邸文創商店消費滿200元並追蹤打卡官方臉書或IG，有機會抽中台北霞海城隍廟提供限量霞海月老御守。（圖／品牌提供）

相關活動資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站查詢。

打造中秋浪漫祭典，霞海城隍廟月老「限時」進駐國定古蹟林本源園邸!農曆八月十五中秋節也是月老生日，具有百年歷史的國定古蹟林本源園邸，延續18年來的傳統，將在9月17日中秋節當天，辦理霞海月老來林園「中秋月圓、情牽林園」系列活動，結合文化資產與民俗，為尋求愛情的市民朋友，提供月老近距離的祝福，感受不一樣的中秋體驗。新北市政府文化局表示，板橋林家花園月老活動，今年邁入第18年，無論是單身男女還是希望增進感情的情侶、夫妻，都能在此找到屬於自己的幸福祈願。「中秋月圓，情牽林園」迎請台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人及月老蒞園駐駕，並邀請板橋在地優質店家共襄盛舉，設置「林園愛情市集」，9月17日活動當天，現場有愛情塔羅牌、「你的在線月老」線上解籤、愛情手作及愛情書法詩籤等攤位，以及新北市傑出演藝團隊「亦宛然掌中劇團」和星光大道歌手「Leo葉祖庭」帶來精湛演出，與民眾共度林園秋日戀愛甜蜜時光！為浪漫節日增添活動趣味，民眾在「林園愛情市集」說出活動通關密語完成任務，即可領取限額新北幣點數；另外在文創商店或市集消費滿200元，追蹤並打卡國定古蹟林本源園邸官方臉書或IG粉絲專頁，還有機會獲得限量霞海月老御守。除此之外，為祝福今年中秋新婚之佳偶，凡於9月9日至9月16日登記結婚者，參加以上消費活動，加碼再抽「霞海城隍夫人鞋」(限前3組新人)以及「霞海城隍老爺御守」等精美紀念品。林家花園即日起至中秋節也設置許願牆，歡迎未婚朋友們，前來許願覓得良緣，明年回來答謝月老，園方也將準備精美禮品致贈新人。 作為新北市重要的文化資產，國定古蹟林本源園邸將歷史文化與現代社會需求連結，民間流傳中秋節拜月老、求姻緣最能如願。邀請民眾來林家花園，度過獨一無二的中秋節，無論是單身還是有伴侶，在霞海月老的祝福下，為所有人帶來幸福與喜悅！