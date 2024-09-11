樊振東拍時尚照陽光笑容狂吸粉！全紅嬋變身迷妹告白：東哥好帥

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中國桌球名將「小胖」樊振東在巴黎奧運大放異彩，奪得男單與男團兩面金牌，回國後受到了熱烈歡迎。近日，樊振東再次引發關注，登上了時尚雜誌《時尚芭莎》封面，展現出他在賽場之外的陽光氣質，無數粉絲大呼「太帥了！」奧運跳水金牌得主全紅嬋更是變成迷妹，直誇「東哥好帥！」樊振東這次拍攝的時尚照片由《時尚芭莎》官方率先釋出；照片中，樊振東身穿贊助品牌服飾，臉上洋溢著燦爛的笑容，與他在賽場上的霸氣形象形成鮮明對比。而拍攝地點選在他熟悉的桌球場，襯托出樊振東陽光大男孩的氣質。此次時尚拍攝讓更多人看到了樊振東在場外的魅力，不論是冷酷風還是青春洋溢的形象，他都能輕鬆駕馭。照片一釋出，網友們紛紛讚嘆，而全紅嬋也多次在社群媒體上公開告白，大讚樊振東「好帥」、「真的太酷了！」目前，樊振東正處於休假調整期，在享受假期的同時，他也為未來的賽事做準備。不過下一屆洛杉磯奧運，恐怕不會看到樊振東的身影，他直言自己目前沒有考慮，「我覺得確實打完這屆奧運非常累，首先還是需要好好休息，對於下一屆奧運會，其實目前完全沒有考慮。但是未來會怎麼樣，我覺得還是交給時間。」樊振東不僅在賽場上表現出色，場下也極具親和力。台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒是他的好友，兩人關係非常密切，還曾一起觀看Taylor Swift的演唱會，私下也常常相約吃飯，展現出兩人深厚友誼，林昀儒也說：「很不錯的朋友才會一起去。」