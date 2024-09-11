魏哲家稱「台積電是世界的台積電」　公司回應：是全球性的企業

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台積電董事長魏哲家給員工的內部信曝光，信中提到「台積電是世界的台積電」，引發關注，對此，公司回應，由於此封信件是給員工的內部信，故不便公開全文內容，不過，台積電為全球性的企業，致力推動一個多元、公平且共融的環境。護國神山台積電為全球半導體產業製造的領頭羊， 為因應國際客戶與市場需求，近年相繼前往美國、日本和德國設廠，世界半導體供應鏈喜迎大航海時代。董事長暨總裁魏哲家日前寫給員工的內部信曝光，有媒體報導指出，信件內容提到「台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電」，引發熱烈討論。經濟部長郭智輝也在聯訪時表示認同，台積電在日本、美國、德國設廠，「所以台積電不再是台灣，只有我們台灣的這個國人在服務的公司，而是包含不同國家的人都有機會成為台積電一員，同時也面臨不同國家有不同文化的挑戰。」事實上，台積電前董座劉德音在不久前也曾有過相似的言論，回顧他於5月接受《今周刊》專訪時提到，台積電如今有了清楚的願景，那就是要成為世界的台積電，並指出，AI時代來臨，幾乎讓台積電找出新的生命，明確定位了公司在全球的角色。台積電針對信件曝光一事指出，這是公司內部DEI（多元、公平與共融）系列活動之一，台積電作為全球性的企業，致力推動一個多元、公平且共融的環境，透過開放、具同理心且多元的溝通方式，為全球員工塑造更好的工作體驗。由於此封信件是給員工的內部信，故不便公開全文內容。