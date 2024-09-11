《新楓之谷》歡慶19週年！首攜白爛貓合作　歷年週年經典副本重現

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▲《新楓之谷》復刻過往經典地圖，回憶記憶中的美好時光。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》懷舊副本「復古地下城」及「復古炎魔祭壇」。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》史鳥Remaster登場，並開放全新難度「終極模式」。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》台灣版本首發攜手「白爛貓」合作，9／18~10／15限時登陸新楓之谷。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》白爛貓限定道具登場，完成指定任務即可獲得。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今（11）日宣布19週年歡慶活動「Maple19回憶島」，經典重現過往週年版本地圖，並復刻熱門副本「復古地下城」及「復古炎魔祭壇」，同時釋出史鳥Remaster，並開放全新難度「終極模式」，週年限定獎勵等玩家收割。此外，更攜手「白爛貓」推出台版專屬聯名內容，9月18日起白爛貓將登陸新楓之谷，以全新劇情及限定活動「白爛貓的打工日曆」，帶給玩家更豐富的遊戲體驗，還將釋出全新未公開道具喔！喜迎週年及聯名合作，官方粉絲團社群活動火熱進行中，符合指定條件就有機會將實體獎勵帶回家；官方也在線上祭出豐厚獎勵，登入就領「極限燃燒加速器」，還送豐富成長支援禮物！《新楓之谷》熱烈迎接19週年，特別為玩家準備「Maple19回憶島」系列活動，網羅歷屆週年版本地圖，只要跟隨里斯、愛莉的指引，就能進入經典地圖，重溫當年的溫熱回憶！🟡2023年「楓之樹」：探望由玩家親手扶養大的里斯及愛莉🟡2019年「楓之谷14號街」：回憶歷屆改版名稱的專屬主題商店🟡2015年「10週年慶典場」：和學者菇菇寶貝聊天，探聽楓之谷怪物們的小八卦🟡2009年「楓樹山丘」：來到楓葉下回憶最初的起點此次更新也復現深受玩家喜愛的副本「復古地下城」及「復古炎魔祭壇」，完美重現過往介面、BOSS以及玩法機制，一起重溫組隊打王的回憶吧！此外，只要參加「Maple19回憶島」系列活動，就有機會獲得懷念型道具「雪板選擇券」、19週年限定紀念品「Maple19記憶椅子」，以及最多105個「極限成長密藥」，超多道具等玩家蒐集！強力BOSS「史鳥」也於今日進行Remaster，除了超帥外型及特殊攻擊招式外，此次更加深攻略強度，開放全新難度「終極模式」。即日起至10月15日，每週擊敗史鳥即可獲得「翼之主傷害字型(Unit)」、「黑暗天堂的核心」椅子等官方賀禮；獨自一人挑戰並成功擊殺終極史鳥，還有加碼特殊獎勵「靈魂艾爾達碎片x500個」、「黑暗天堂的敵對者」勳章、「暴走控制器特效」喔！迎接史鳥Remaster，官方也推出「Remaster史鳥挑戰」抽獎活動，即日起至9月22日23:59，於官方粉絲團依據指定規則挑戰史鳥成功並填寫表單，就有機會抽中極具紀念價值的實體獎品「史鳥立牌」。活動方式及獎勵內容請以官方公告為主。台版專屬！《新楓之谷》宣布與台灣知名插畫IP「白爛貓」合作，超有個性的白爛貓即將在9月18日至10月15日限時登陸新楓之谷！不僅能體驗白爛貓全新劇情，官方還推出全新未公開道具，包括時裝「頭上的那條魚」、「我就只是條鹹魚披風」等，喜歡白爛貓的玩家們千萬不要錯過！此外，聯名限定活動「白爛貓的打工日曆」也同步登場，完成指定次數任務即可獲得「白爛貓稱號」、「白爛貓聊天貼圖」等限定紀念道具，一起陪爛爛在新楓之谷世界中體驗打工生活吧！另有「尋找藏起來的那箱子」任務，只要狩獵等級範圍怪物即可獲得藏著白爛貓禮物的「那箱子」，且每日沒有取得上限！只要努力狩獵，人人都有機會蒐集整套白爛貓造型時裝、騎寵及椅子！歡慶19週年，官方也在活動期間贈送「極限燃燒加速器」，即日起至10月15日期間登入遊戲即可取得！啟用加速器後還送成長支援禮物，立即獲得各等級裝備箱、稱號交換券；新手們也能快速升級，享受更多版本內容！各路冒險家們先萬不要錯過！