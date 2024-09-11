「無孩養貓女」泰勒絲挺賀錦麗！川粉馬斯克酸了：我給你一個孩子

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美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），兩人針鋒相對火花四射，而在辯論結束後，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）立刻在IG發文力挺賀錦麗，還署名自己是「無孩養貓女」。對此，早已公開表態支持川普的美國富豪馬斯克（Elon Musk），也在X上發文酸泰勒絲，「好..泰勒絲你贏了..我會給你一個孩子，用生命守護你的貓」。泰勒絲在辯論結束後立刻在Instagram發文，談到自己和大家一樣都在關注今晚的辯論，批評川普利用AI捏造假訊息，冒充她是川普的支持者，這喚起了她對AI使用的恐懼，以及散播錯誤資訊的危險性，接著表態自己會在2024年的總統大選中將票投給賀錦麗，並在文末署名自稱「無孩養貓女」，藉此反擊川普副手范斯（J.D. Vance）之前曾批賀錦麗是「沒小孩的貓女士」（childless cat lady）。對此，顯然和泰勒絲一樣也在關注今晚辯論的馬斯克，立即在個人X發文回應，「好..泰勒絲你贏了..我會給你一個孩子，用生命守護你的貓」。不過，馬斯克的發文多少讓人有點摸不著腦袋，底下也有許多網友留言表示疑惑，「這真的太詭異了老兄」、「我的理解對嗎，你打算與泰勒絲生一個孩子？」、「現在是發生什麼事了？」馬斯克也針對大選做出評論，表示自己「寧願投給海綿寶寶也不投給賀錦麗」，強調若是由賀錦麗入主白宮，「我們將永遠無法到達火星」。而回到辯論本身，馬斯克承認雖然覺得主持人不公正，但賀錦麗的表現確實超出了大多數人的預期。不過馬斯克指出，「當談到把事情做好，而不僅僅是說一些好聽的話，我堅信川普會做得更好」。馬斯克也質疑，賀錦麗已經當了4年副總統，如果她有能力做好事情，為什麼這4年沒有展現出來呢？最後並詢問大家，「你希望繼續維持現狀4年，還是希望改變？」