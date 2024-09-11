做工的人慘跌80℃熱水「全身55%燙傷」！醫用AI助攻　5度手術搶命

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫療團隊使用「住院燒燙傷患者病情預測系統」，透過AI掌握病情變化，並助家屬迅速了解傷勢。（圖／奇美醫院提供）

▲一名50歲男性勞工體表面積55%深二度至三度嚴重燙傷，透過AI掌握病情變化，成功使該男在5次清創植皮手術、住院70餘日後順利返家。（圖／奇美醫院提供）

一名50歲男性勞工在工作中不慎跌入高溫80℃的熱水中，同事雖緊急拉起，仍浸泡超過10秒，造成體表面積55%深二度至三度嚴重燙傷；奇美醫院收治後，醫療團隊使用「住院燒燙傷患者病情預測系統」，透過AI掌握病情變化，並助家屬迅速了解傷勢，成功使該男在5次清創植皮手術、住院70餘日後順利返家。奇美醫院整形外科、燙傷中心主治醫師葉敬淳說，燒燙傷多數與工作環境相關，職業性燒燙傷更會造成嚴重職業傷害，且常發生於青壯年勞工，造成的傷害，對於個人、家庭及社會都帶來沉重負擔。葉敬淳表示，燙傷有許多併發症，以感染最為常見，尤其燒燙傷總體表面積超過30%、全層皮膚灼傷、極端年齡（年輕人或老人）、腿部或會陰部灼傷等，感染風險更高，其他常見併發症依照發生頻率依序為肺炎、蜂窩組織炎、尿路感染、呼吸衰竭。葉敬淳指出，重度燒燙傷患者的病情常出現劇烈波動，有時甚至在數小時或數分鐘內發生變化，為此奇美醫院燙傷中心利用長久累積的大型燒燙傷病人資料庫，並運用AI與機器學習技術，開發出「住院燒燙傷患者病情預測系統」，無縫融入現有的醫院資訊系統（HIS）中。針對此系統優點，葉敬淳說，在患者入院、病情產生變化時，此系統可獲取即時臨床數據並有效整合，預測未來發生死亡或嚴重併發症的機率，同時推估可能需要住院的時間、需要手術治療的可能性等，可助醫療團隊迅速做出精準的個人化治療策略，進而提高病患的醫療品質。葉敬淳也說，這套系統不但對醫護人員有所助益，也可迅速使家屬掌握病情，在如今民眾日益重視醫療決策溝通氛圍下，該院燙傷中心將持續發揮此系統功能，相信會更利於維持醫病良好關係。