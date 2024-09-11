動作很快！泰勒絲才剛喊支持　賀錦麗集會馬上播放金曲

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▲在與川普的辯論結束之後，賀錦麗隨即在費城召開集會。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選第二場辯論已於台灣時間11日上午落幕，民主黨候選人賀錦麗力壓共和黨候選人川普，亮眼表現受到外界討論。不過在辯論結束後，除了兩人的表現成為焦點外，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在Instagram上發表貼文，力挺賀錦麗，隨即掀起眾人討論，而賀錦麗團隊動作也相當的快，馬上在集會上播放泰勒絲的歌曲。根據《路透社》報導，在辯論結束之後，賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）一起出席了於費城舉行的集會，現場播放的歌曲，是泰勒絲的〈The Man〉，這一首歌主要講述了成功、有權勢的女性在社會上會遭遇到的雙重標準。泰勒絲在辯論會結束後，隨即在Instagram上發文力挺賀錦麗，表態她會在2024年的總統大選中將票投給賀錦麗，「我覺得她是一位穩定、有能力的領導者，我相信如果這個國家由冷靜而不是混亂的人來領導，我們能達成更多成就。」同時她也呼籲粉絲可以關注總統大選的議題進行研究，並提醒粉絲可提前投票。關於泰勒絲表態支持，賀錦麗競選團隊發言人薩姆斯（Ian Sams）表示，團隊沒有事先收到預告，泰勒絲的支持出人意料，「大家不知道她會這麼做」。他也表示，競選團隊很高興泰勒絲在選前以她願意的任何方式提供支持。而川普陣營也表達了不滿。川普稱他並不知道這件事，而該團隊的發言人李威特（Karoline Leavitt）則表示，這證明了民主黨成為富裕階層的政黨，川普將會持續為那些勤奮的美國人、為那些被國家遺忘的民眾而戰。泰勒絲在近幾年的職業生涯中，大部分時間對政治保持沉默，直到2018年的中期選舉，她支持了田納西州的兩位民主黨候選人。此後，她一直公開支持民主黨政策和候選人，並經常鼓勵她的粉絲投摽並倡導婦女權利、生育權和LGBTQ+權利。