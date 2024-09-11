金鐘獎入圍／小S、周曉涵成遺珠！評審激辯「花7小時」選出名單

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周曉涵《商魂》和情人（市原隼人 飾）愛得火熱。（圖／民視提供）

第59屆金鐘獎戲劇、節目類今（11）日揭曉入圍名單，事先備受關注小S《此時此刻》、周曉涵《商魂》等名單，無緣入圍金鐘。戲劇類評審委員會主任委員、友松娛樂執行長薛聖棻表示，「每個沒入圍的都是遺珠之憾，今天是把榮耀跟喜悅分享給入圍者，遺珠明年可以帶著更棒的作品參賽，入圍者明年也不一定會入圍了。」戲劇類評審委員會主任委員，友松娛樂執行長薛聖棻表示，「今年戲劇總類多，評審組合也非常多元，討論過程七小時，中間只休息20分鐘，戲劇獎男女主角、男女配角，說實在每個作品要經過好幾年孵化，大家一定是信心滿滿才報名參加，非常可惜入圍有限，每個沒入圍的都是遺珠之憾，今天是把榮耀跟喜悅分享給入圍者，遺珠明年可以帶著更棒的作品參賽，入圍者明年也不一定會入圍了。」小S在《此時此刻》飾演抓包老公外遇的寂寞人妻，和老公外遇的另一半（吳慷仁 飾）發展感情，甚至還有激情床戰，表現十分搶眼，薛聖棻表示，「小S當然是我的遺珠，今年的評審是以完成度，在演員方面，大家強調的是，演員有沒有進入角色、貼近角色，有沒有讓角色立體，每個作品篇幅和內容，以及演員出現場次不一定相同，大家有不同意見，才會經過7個多小時熱烈討論。因為演技沒辦法用量化處理，不管角色出現多長，若不足以說服在場9位評審，最後呈現最終投票結果。」小S和派翠克以《小姐不熙娣》入圍第59屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，她透過經紀人表示，「要謝謝大S當時鼓勵我不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持，因爲她這句話我就想說好，然後她陪着我一路，她當製作人，然後我自己主持，到現在跟派翠克，竟然可以入圍！不過之前熙娣想聊已經有入圍了啦。我覺得真的很開心，然後我想派翠克一定比我更開心，我很希望他可以得獎。」至於戲劇沒入圍，她說：「心裡講真的有點遺憾，但是希望遺憾就歸遺憾，然後最重要是希望接下來還有機會可以演到這麼好的戲！」周曉涵則是在《商魂》飾演非典型的富家千金，她形容是個思想前衛、敢愛敢恨又反骨的女孩，劇中愛上不該愛的人，為了愛情全心投入，成為許多人心中的經典角色，無奈沒機會入圍金鐘獎。