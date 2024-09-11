「他們都在吃狗」！川普謬論掀新移民怒火　越南裔美國人感到受辱

美國總統大選第二場電視辯論於台灣時間11日早上9點展開，美國共和黨總統候選人川普 (Donald Trump) 與民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 進行激辯，川普在電視辯論中指責「新移民會吃狗，還會吃貓」，此番言論在網路上被炎上。
根據《華盛頓郵報》，川普稱住在俄亥俄州春田市（Springfield, Ohio）的新移民都在吃人們的寵物，並指控新住民會吃狗和吃貓，他說：「這些人進來美國，他們正在吃貓，他們會吃其他民眾的寵物。」荒謬言論引發民眾怒火，部份族群感到受辱，其中包括越南裔族群、韓國裔族群、中國裔族群和海地社群，這項指控隨後也被專家和事實查核組織批評「毫無根據」。
《今日美國（USA Today）》曾報導，傳統韓國社會多將狗視為可食用的動物，尤其在過去需要大量勞動力的農業社會中更是如此，由於食物匱乏和以前的百姓普遍很貧窮，「吃狗肉」過去在部份國家如韓國、越南和中國部份地區被視為正常行為。
然而移入美國的新移民社群並沒有此行為，川普無知和錯誤的言論讓他們十分生氣。川普除了在辯論中提及此言論，川普的競選夥伴俄亥俄州聯邦參議員詹姆士·大衛·范斯（Sen. JD Vance）長期宣稱新移民正在耗盡春田市的資源，日前他才在X上分享一則貼文，關於一份匿名報告控訴某個小鎮居民的寵物被「不應該出現在這個國家的人」綁架並吃掉。
在本日辯論開始前，川普甚至在X上傳一張梗圖，是AI生成的他抱住寵物的畫面，似乎暗指他在辯論上提及的「春田市的新移民都在吃寵物」言論。此番言論出現後，當地記者訪問春田市的警察，警方說：「當地沒有任何新移民吃掉寵物的報案紀錄或報告」。
據悉，在這場辯論後的民調顯示，有七成民眾認為賀錦麗能贏得選舉。而美國總統大選結果將影響亞洲經濟，因此讓亞洲各國關注，特別是夾在中國和美國之間的東南亞各國，擔憂美國總統大選結果可能讓政經局勢發生變化。
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《今日美國（USA Today）》曾報導，傳統韓國社會多將狗視為可食用的動物，尤其在過去需要大量勞動力的農業社會中更是如此，由於食物匱乏和以前的百姓普遍很貧窮，「吃狗肉」過去在部份國家如韓國、越南和中國部份地區被視為正常行為。
然而移入美國的新移民社群並沒有此行為，川普無知和錯誤的言論讓他們十分生氣。川普除了在辯論中提及此言論，川普的競選夥伴俄亥俄州聯邦參議員詹姆士·大衛·范斯（Sen. JD Vance）長期宣稱新移民正在耗盡春田市的資源，日前他才在X上分享一則貼文，關於一份匿名報告控訴某個小鎮居民的寵物被「不應該出現在這個國家的人」綁架並吃掉。
在本日辯論開始前，川普甚至在X上傳一張梗圖，是AI生成的他抱住寵物的畫面，似乎暗指他在辯論上提及的「春田市的新移民都在吃寵物」言論。此番言論出現後，當地記者訪問春田市的警察，警方說：「當地沒有任何新移民吃掉寵物的報案紀錄或報告」。
來自加州的民主黨眾議院眾議員埃里克·斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell）看到川普的控訴時，他流露出的表情和評語影片在網路上瘋傳，他也因為川普的梗圖而感到十分崩潰，讓網友們感到感同身受和支持。
據悉，在這場辯論後的民調顯示，有七成民眾認為賀錦麗能贏得選舉。而美國總統大選結果將影響亞洲經濟，因此讓亞洲各國關注，特別是夾在中國和美國之間的東南亞各國，擔憂美國總統大選結果可能讓政經局勢發生變化。
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