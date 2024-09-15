一夫當關！菜鳥藍委是柔道高手　立院大亂鬥坦了所有敵軍推擠衝突

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立法院上一會期因審《立法院職權行使法》修正案，朝野多次在議場爆發衝突，不過藍營為避免黨籍立委受傷，暗中指派有柔道底子的藍委丁學忠在各要道一夫當關，扛住綠委的一波又一波攻勢。綠營也因怕若動手，丁學忠會來真的，因此7月初的時候綠委鍾佳濱只能出奇招，在背後「舔」丁學忠衣領干擾敵軍軍心。今年才首度當選立委的丁學忠，身材雖不算高大，但體格壯碩，他平常愛好打壘球，曾任雲林縣虎尾鎮體育會理事長、雲林縣慢速壘球委員會副主任委員等，年輕時還曾代表雲林縣參加全國層級的柔道比賽，還曾得過獎。因此新國會開議後，每次的朝野攻防，丁學忠都被委以「保護同事」的重責大任。國民黨過去也有身手不凡的立委在國會坐陣，就是曾拿過奧運跆拳道銀牌的前立委黃志雄。但黃志雄的名聲顯赫，每次只要一站出來，綠委就會抗議，批國民黨搬出「致命武器」，黃志雄也怕動輒得咎，有時甚至站得遠遠的。但丁學忠就不同了。雖是菜鳥立委，但丁學忠私底下曾說過，立法院是開會的地方，希望大家都能理性問政，但如果民進黨太超過，為了保護國民黨立委，他也不會客氣。有如此霸氣的同黨立委當前鋒，也讓藍委相當安心。藍委葉元之說，議場內如果可能發生衝突，他都會先看丁學忠在哪裡，「有他在，民進黨立委都不敢太靠近。」