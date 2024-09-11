川普沒有輸！福斯新聞專欄：賀錦麗只是贏了辯論、不是贏了大選

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美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），兩人針鋒相對火花四射，根據《CNN》辯論後的最新民調，63％的人認為賀錦麗表現較佳，只有37％的人認為川普表現較佳。檢察官出身的賀錦麗在辯論上壓倒川普，對此，一向支持川普的福斯新聞，也在專欄表示雖然賀錦麗贏了辯論，但若因此認為賀錦麗會贏得大選「將是一個重大錯誤」。福斯新聞在專欄報導中坦承指出，這場辯論有一位明顯的贏家，那就是賀錦麗。但是，專欄也替川普抱不平，認為主持人提供了一些幫助，「他們似乎覺得有必要對前總統所說的幾乎任何內容進行事實查核」，這讓川普隨著辯論進行越來越沮喪，逐漸變得尖銳和失控，而賀錦麗則是越來越有信心。專欄報導話鋒一轉，強調雖然賀錦麗贏得辯論，但會對選情有多少幫助仍是問號。且川普在經濟、移民和法律等議題上，仍維持了他一貫的立場，而這些觀點也與許多選民對國家現狀的評估相同。專欄報導預期川普不會再與賀錦麗進行辯論，一方面是經過這次辯論的表現，讓川普陣營很容易得到一個結論，那就是盡量避免和賀錦麗正面交鋒，與其在電視上和賀錦麗直球對決，承擔高風險，不如多辦一些競選活動訴諸選民。另外，主辦單位也是一個問題，賀錦麗不會答應交由福斯新聞主辦辯論，但是其他媒體擔任主辦單位恐怕也不會給川普「公平的待遇」。專欄最後結論，這次辯論會讓賀錦麗與她的支持者士氣大振，川普則會感到挫折，但是要說這次辯論將決定這次美國總統大選的勝敗，則是一個嚴重的錯誤。