蘇媽還不想退休！雲林2026年選戰劉建國出線有危機　藍營審慎樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年雲林縣長選戰，原本藍綠都預料是國民黨立委張嘉郡與民進黨立委劉建國兩人對決，不過綠營前縣長蘇治芬今年年初連任立委意外落敗，但蘇治芬似乎無意淡出政壇，地方傳出「蘇媽」有意再戰縣長，爭取復出政壇機會。雲林張家面對這長久以來「可敬對手」，也小心應戰。不過藍營地方人士並不擔心，若蘇媽出來攪局，對藍營選情反而較有利。自2000年以後，雲林選舉幾乎就是張家與蘇治芬的對決。國民黨籍的前縣長張榮味1999年當選，但2004年因涉案遭停職，民進黨指派李進勇代理縣長，2005年蘇治芬當選，是雲林首位女性、民進黨籍縣長。蘇治芬任內雖也曾涉案遭停職，但在交保後復職，並在2009年連任成功，2014年順利交棒給李進勇。但李進勇2018連任失敗，國民黨推派張榮味的妹妹張麗善競選，順利搶回雲林版圖，張麗善也在2022年連任成功，2026年預計交棒給張榮味女兒、立委張嘉郡。民進黨的對手預料則是立委五連霸的劉建國。藍營地方人士分析，張嘉郡對決劉建國，兩人都是現任立委、分屬山線、海線，選情是五五波，不過現在雲林是國民黨執政，藍營會稍占優勢，只要穩紮穩打、不出大錯，選情是審慎樂觀。不過若蘇治芬又出面攪局，局勢又會丕變。該人士說，「蘇媽」已年過70歲，早該交棒，但當完縣長後又繼續當立委，基層早有不滿，蘇治芬年初參選立委，才會意外敗給藍委丁學忠，若2026年蘇治芬還是不想心甘情願交棒，不論民進黨最後是推派劉建國選、或是又要禮讓蘇治芬選，都會面臨整合問題。「蘇治芬成事不足敗事有餘！」該人士說，總統賴清德上任後，安排不少位置給落敗立委，蘇治芬若不想淡出政壇，就看賴清德如何整合雲林派系，才有可能擊敗基層實力雄厚的張家。