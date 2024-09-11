疑洗錢2700萬遭批「柯文哲小金庫」！眾望基金會發布3點聲明

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▲眾望基金會也在今天下午於官網發表3點聲明。（圖／翻攝眾望基金會官網）

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案遭羈押，在柯文哲卸任台北市長後所成立的「台北市台灣眾望關懷基金會」也遭翻出資金疑雲，媒體人姚惠珍今（11）日揭露眾望基金會2年來捐款收入2700萬元、業務支出2677萬元，但官網卻只有4場活動、1張10萬元發票，質疑2677萬到底花去哪？質疑基金會也淪為柯文哲用來「操作」的小金庫。對此，眾望基金會也發布3點聲明。姚惠珍在臉書揭露，眾望基金會在2年內消失了2677萬5672元，時間序為2022年10月沈慶京論功行賞，2022年10月14日木可公關公司成立，2022年10月18日京華城取得建照，2022年10月19日京華城動土，2022年11月1日柯P帳戶「1500」，2022年11月2日眾望基金會成立，登記資產1千萬。姚惠珍表示，根據該基金會官網資料，眾望在2023年捐款收入1900萬元，2024年捐款收入800萬元，2年總計捐款收入2700萬元、兩年總計業務支出2677萬5672元，但是官網兩年只有紀錄4場活動，1張10萬元發票，「錢，花去哪？有沒有捐助慈善？」眾望很可能是柯用來「操作」的小金庫，而且兩年就「洗」了2700萬元。面對爭議，民眾黨表示，眾望基金會的運作，應交由眾望基金會來對外界說明；立院民眾黨團主任陳智菡稍早受訪時也說，眾望基金會是一個基金會，跟民眾黨組織沒有相關，所以無法回應。眾望基金會也在今天下午於官網發表3點聲明：第一，媒體名嘴所出示的報表，是基金會公告於網站上「財務預算表」，非最終實際收支，盼媒體名嘴勿錯誤解讀，藉此大做文章；第二，基金會收入及支出皆受主管機關及相關法規監督，每一筆金額皆有憑據；第三，近期將召開董事會，經董事會通過後，將依規定呈交112年度財務報表予主管機關以昭社會公信。