金鐘獎入圍／揭獎人比緊張「看著名單都念錯」！網內互打變趨勢

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▲林奕嵐、李程彬（右）擔任揭獎嘉賓，看著名單卻唸不出來。（圖／記者吳翊緁攝）

▲林依晨（右）、許瑋甯在《不夠善良的我們》中演技炸裂。（圖／公視、MyVideo提供）

▲吳宗憲是金鐘常客。（圖／中天提供）

第59屆金鐘獎今（11）日下午公布入圍名單，揭獎嘉賓請來范少勳、李程彬、林奕嵐、米可白和蘇瀅，但不知道為什麼，從范少勳之後的組別，一個比一個還卡，林奕嵐還不斷向李程彬求救，本想著她是不是看不太懂中文，但接著上台的米可白也是卡詞，不過她機靈化解危機，直說自己是太緊張了。除此之外，近幾年的金鐘獎開始出現「網內互打」趨勢，這也讓戲劇類評審委員會主任委員，友松娛樂執行長薛聖棻大嘆，對評審來說是很嚴格的考驗。2002年出生的林奕嵐，14歲以模特兒的身份出道，去年以影集《她和她的她》獲得迷你劇集最具潛力新人獎，就讀美國學校的她，不知道是不是英文比中文還要好，在看入圍名單時，發生多次看著名單卻唸不出來的情況，就連楊貴媚的「媚」也唸錯音，頻頻向一旁的李程彬求救，還吐舌跟大家說「Sorry」，雖然是凸槌，但也還是很可愛，接著上台的米可白和蘇瀅，也是越念越緊張，讓台下聽的人也跟著緊張，好在主持人機靈化解，「大家比入圍的人還緊張。」今年金鐘獎出現多組網內互打，包括戲劇節目女主角有《此時此刻》郭雪芙、賈靜雯；女配角獎有《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶；迷你劇集女主角獎則是林依晨和許瑋甯共同角逐，除此之外，還有另類的「網內互打」，就是兄弟檔李銘忠和李銘順分別以《台語有影－夜盲》《八尺門的辯護人》入圍迷你劇集男主角獎；吳宗憲則是以《小明星大跟班》以及《綜藝大熱門》自己打自己，入圍綜藝節目主持人獎。戲劇類評審委員會主任委員，友松娛樂執行長薛聖棻表示，今年戲劇總累多，過程討論了7個小時，「薛聖棻也提及，今年強調的是，「，每個作品篇幅和內容，以及演員出現場次不一定相同，大家有不同意見，才會經過7個多小時熱烈討論。」節目類評審主委劉思銘表示，他們針對很多節目做比較，很多沒入圍的節目也很出色，所有沒入圍的節目、主持人都是遺珠，而陶晶瑩的節目《全明星辯論會》入圍「最佳綜藝節目獎」，她本人卻沒有入圍「最佳綜藝節目主持人獎」，劉思銘也坦言，《全明星辯論會》的整個節奏、來賓、過程都非常新穎，被問到討論最久的是哪個項目，他表示，「一樣久，這些東西都是非常重要，但益智會比較久一點。」今年金鐘獎節目類有886件作品報名參賽，劉思銘坦言本屆的件數不但多，探討的議題也非常廣泛，「