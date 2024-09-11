民眾檢舉13件柯文哲京華城案報導　NCC：11件有關「1500沈慶京」

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▲ NCC第1136次委員會議後的例行記者會，專門委員陳金霜（左）、主任秘書兼發言人黃文哲（中）說明截至今日中午為止收到的投訴案件，都與柯文哲涉及的京華城弊案有關。（圖／翻攝自YouTube／通傳會NCC）

民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案遭到收押禁見，後來媒體報導檢廉在USB發現「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引起立委張啓楷不滿，認為牴觸偵查不公開原則，NCC（國家通訊傳播委員會）也應有所作為。專門委員陳金霜今（11）日表示，截至中午為止收到的13件申訴案件均與柯文哲有關，其中11件屬於「2022/11/1小沈1500沈慶京」神秘帳冊，後續也將調閱影片提供諮詢委員會認定有無違規。NCC今天舉行例行記者會，陳金霜針對最近鬧得滿城風雨的民眾黨主席柯文哲，涉及京華城弊案收押禁見表示，截至今天中午為止共計收到13件申訴案件，其中11件關於USB記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」的神秘帳冊，10件針對三立新聞台的新聞報導與政論節目，1件針對鏡電視的新聞報導，還有2件的時間發生在此之前，也是有關柯文哲的「700萬元金流」的其他媒體報導 。陳金霜表示，民眾投訴內容描述的事由，多半出於不解「1500」到底是指時間還是金額？或是認為目前廉檢還在偵查當中，這樣的報導是否做過事實查證？她也強調，民眾所提內容都在《衛星廣播電視法》有做相關規範，因此都會更進一步調閱錄帶釐清有無違規。至於民眾申訴案件的後續處置方式，NCC主任秘書兼發言人黃文哲指出，之後會由內容諮詢委員會認定媒體是否盡到事實查證責任，他也呼籲，所有新聞媒體報導前要做好相關工作，也在維護新聞自由、人權之間做到自律，而不是單純引述、轉載，這是責任。