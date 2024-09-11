COMEBUY復刻新品回歸！限時五天優惠　加碼學生最高買一送三

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▲COMEBUY將重磅復刻(話梅冰綠、話梅檸檬綠)再次挑戰大家好喝的味蕾。（圖／品牌提供）

▲「話梅冰綠」嚴選台灣甲仙所產話梅，搭配茉莉綠茶降低尾韻茶澀，帶出鹹、甜清爽的回甘梅香，感受難以忘懷的經典好滋味！（圖／品牌提供）

▲「話梅檸檬綠」配方更是COMEBUY特有的混搭組合，繼續使用台灣甲仙所產話梅之外，以測試多次的黃金比例檸檬、茉莉綠茶完美融合調配。（圖／品牌提供）

▲只要您擁有學生氣息或身份；買檔期飲品(話梅系列)就先送一條。（圖／品牌提供）

即將邁向23年的COMEBUY，引領許多市場上的經典話題飲品，舉凡：大家耳熟能詳的「雙Q奶茶」市場推出已有14個年頭、全年銷售前三名「蘋果冰茶」13年、「荔枝玉露」17年、「玫瑰普洱」更長達18年之久，每支風味絕佳飲品，都是大家記憶上的好喝首選。翻出COMEBUY過往22年前各(乾杯店)，鮮亮的紅、黃配復古元素，總是吸引人潮外，更驚見菜單上許多目前仍流行的飲品，其中「話梅系列」飲品，經過幾個世代的考驗，仍屹立不搖受市場消費者喜愛，甚至Z世代的學生也是無法抗拒。本次COMEBUY將重磅復刻(話梅冰綠、話梅檸檬綠)再次挑戰大家好喝的味蕾，並特別推出話梅系列(第二杯半價)活動，凡於2024年9月16日至9月20日限時五天，至全台 COMEBUY 現場門市購買經典「話梅冰綠、話梅檸檬綠」，即可享話梅系列飲品原價(大杯)第二杯半價優惠，每人單筆限購兩組優惠兩杯(無寄杯)，數量有限，售完為止。就讓這杯鹹甜幸福的話梅飲品，讓大家每天心裡甜滋滋！話梅越放越入味 這樣做飲品更好喝COMEBUY 今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。今年COMEBUY新品不斷推陳出新，繼上波新茶(小葉紅茶)熱銷一個月即完售，想喝還要再等一年，九月檔期特別再推薦新經典，「話梅冰綠」嚴選台灣甲仙所產話梅，搭配茉莉綠茶降低尾韻茶澀，帶出鹹、甜清爽的回甘梅香，感受難以忘懷的經典好滋味！另一款則是客人更無法拒絕的「話梅檸檬綠」，配方更是COMEBUY特有的混搭組合，繼續使用台灣甲仙所產話梅之外，以測試多次的黃金比例檸檬、茉莉綠茶完美融合調配，入秋的天氣也開始偶爾微涼，話梅系列飲品不再只是喝冰的選擇，當您需要來杯溫暖的話梅，一樣熱熱喝也好喝！COMEBUY 再次推出搭配「話梅系列」最佳周邊商品，亦是市面上少有的功能型(收納)半截提袋。因應話梅復刻主題，本次提袋更是大膽又具創意設計，以第一代店型的紅、黃復古撞色配，讓大家喝復刻話梅飲品，總能在路上吸引大家目光的焦點。趁這波趕緊以加購價收藏起來吧！EMO時chew一下！無糖口香糖首選extra® 讓你不完美也很OKextra®深知Z世代除了勇於探索與突破，也容易有突然來襲的emo困擾，因此，即日起全新推出「10粒裝extra®無糖口香糖」，共有薄荷與清檸薄荷兩種口味。主打輕巧、方便攜帶，一條在手就像外掛的扭轉心情鍵，想要隨時隨地轉換心情、穩定內在情緒，就chew一下extra®無糖口香糖，即便現在不夠完美也很OK，接住自己、嚼出你專屬的好狀態！本次特別與COMEBUY再次攜手合作，凡於2024.09.21(六)至2024.10.31(四)，只要您擁有學生氣息或身份；買檔期飲品(話梅系列)就先送一條，若現場您出示在學學生證，或者直接穿制服來買，可再獲得好友分享再一條，學生最高可獲的(買一送三)，買一杯話梅飲品；送三條10粒裝extra®無糖口香糖。(詳細活動辦法，可參考FB活動介紹說明)此外，extra®無糖口香糖全系列也將陸續換上全新繽紛外衣，以搶眼色彩的包裝傳達品牌的經典口味與各式好狀態心境。經典的薄荷口味採用舒緩情緒的安定藍、熱情紅的沁甜草莓口味溫暖你心房、樂觀橘是香濃蜜瓜口味、清蘋萊姆口味則是充滿希望的期盼綠，而清檸薄荷口味採用飽和度十足的開心黃，就要你開心百分百！現在起，不論是emo到谷底或壓力山大，就來兩粒extra®「嚼出好狀態」吧！