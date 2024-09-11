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追查京華城弊案！檢約談「秘密證人」林欽榮　訊後請回：尊重司法

記者孫唯容/綜合報導

▲檢廉追查京華城弊案，今天下午約談秘密證人前副市長、現任高雄副市長林欽榮，他稍早一身西裝現身北檢，現身低調回應「尊重司法」。(圖／記者黃守作攝，2024.02.21)
▲檢廉追查京華城弊案，今天下午約談秘密證人前副市長、現任高雄副市長林欽榮，他稍早一身西裝現身北檢，現身低調回應「尊重司法」。(圖／記者黃守作攝，2024.02.21)
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押禁見，不過檢廉追查腳步不停歇，今（11）日下午再約談秘密證人，此人為前副市長、現任高雄副市長林欽榮，他稍早一身西裝現身北檢，現身低調回應「尊重司法」，他日前也堅定表示當時就反對威京集團要的12萬平方公尺，堅守560%容積率。

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檢廉積極偵辦京華城弊案，昨天先後提訊彭振聲、柯文哲，今天上午二度提訊沈慶京，下午首度提訊應曉薇，稍早林欽榮也現身北檢，據傳是出庭當證人。

而林欽榮日前就曾發聲明說，當時是監察院糾正在先，後來都發局表示根據監察院的糾正意見（容積率560％），須先經由都市計畫變更程序辦理，所以在公展計畫書中僅同意容積率560％。

林欽榮強調，身為都委會主席，和都發局立場一致，反對威京集團要求的12萬平方公尺樓地板面積、換算容積率679%的案子，也尊重監察院糾正意見，也就是堅守容積率560%，至於後來暴增到840%，他已經請辭。

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