世界盃資格賽／中國二連敗！網友提奇葩改革　「誰行誰上」引熱議

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2026世界盃資格賽亞洲區第三輪，中國男足昨（10）日對陣沙烏地阿拉伯，在先進球且對手少一人的情況下，仍舊無法贏球，最終慘遭絕殺，終場中國1：2不敵沙烏地阿拉伯。賽後中國網友再度集體崩潰，稱中國男足是「天胡開局，詐糊收場」。由於中國男足表現實在太差，中國網友也提出一系列奇葩「改革政策」，希望能夠挽回中國足球的窘境。昨晚的比賽，中國男足多次出現停球失誤，將球權送給沙烏地阿拉伯，中國網友在賽後給出建議，在世界盃資格賽結束後，中國選手返回中超比賽時，若出現一次停球失誤，就要罰款300元人民幣（約合1356新台幣），2次就罰600人民幣（約合2712新台幣），以此提升球員基本功。除此之外，還有網友提出更激進的改革，表示為了球迷的生命以及心臟著想，建議中國足協直接「解散國足」，避免球迷每次看球都生氣，底下也引起中國網友熱烈討論，指中國選手在國內訓練與比賽都過得太舒適，應該整隊送往北韓訓練。在苦吞二連敗後，中國男足主帥Branko Ivanković成為眾矢之的，中國網友發起「誰行誰上」改革，表示中國男足不應該由一位總教練帶隊，任何有想法的人，都應該可以擔任中國男足主帥，一人一場比賽，誰能帶領中國男足贏球，就選他擔任總教練。