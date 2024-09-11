國華友愛商圈推「松王宴」　黃偉哲籲手刀下訂吃遍美食

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▲國華友愛街區商圈發展協會所推出的松王宴活動一桌十人8000元，一人單獨參加享888元優惠價格，名額有限，歡迎民眾把握機會。（圖／南市府提供）

▲台南市長黃偉哲出席並向全國民眾喊話：北有『千歲宴』、南有『松王宴』，黃偉哲也呼籲全國朋友趕快手刀下訂，絕對是物超所值、滿載而歸。（圖／南市府提供）

台南市國華友愛街區商圈發展協會將於9月29日舉辦【國華松王宴 名攤來出菜】美食盛會活動，今(11)日於永華市政中心舉辦宣傳記者會，台南市長黃偉哲出席並向全國民眾喊話：北有『千歲宴』、南有『松王宴』，黃偉哲也呼籲全國朋友趕快手刀下訂，絕對是物超所值、滿載而歸。國華友愛街區商圈發展協會所推出的松王宴活動一桌十人8000元，一人單獨參加享888元優惠價格，名額有限，歡迎民眾把握機會。除了豐富的美食饗宴，還有精彩表演與摸彩活動，最大獎為價值59,800元的電動機車。同時，參加者還可獲得價值500元的精美伴手禮包。活動當天由「跟著史丹利趴趴GO」獨家贊助免費接駁服務，提供台南火車站至活動現場的雙向接駁，便利遊客前來參與。黃偉哲表示，中西區國華街友愛街商圈美食本就是全國聞名的美食熱區，此次商圈集結國華街25道以上的名攤美食推出國華松王宴，讓大家一次吃飽喝足，盛況空前的美食饗宴一定帶給大家難忘的體驗，歡迎全國民眾相約親朋好友踴躍認購，到台南大飽口福。國華友愛街區發展協會戴泳明理事長表示，「國華松王宴」此次以最高等級的25盤菜單組合推出，由南關線名廚仁弘宴席阿弘師團隊負責整體作業，集結了許多知名小吃攤商，如西井村滷味、阿財點心、員林肉圓、阿文米粿、邱家小卷米粉及集品蝦仁飯…等，共同推出12盤、18盤、25盤不同組合的小吃饗宴，希望打出北有寧夏『千歲宴』、南有國華『松王宴』的名號，讓消費者不需排隊即可一次品嚐多種名攤美食，展現在地又舒適的飲食體驗。國華友愛商圈在市府的資源投入與協助輔導下，今年成功向經濟部商業發展署爭取到商圈美學設計加值輔導與活絡商圈補助兩個計畫，將重點改造國華街一帶，包含護境松王百年夫妻樹、淺草西門及永樂市場，進行街區識別重造、入口意象建置及招牌整理。同時透過辦理國華松王宴活動致力於打造商圈品牌，結合24小時吃街的資源，以百年夫妻樹「護境松王」的自然信仰地景，串聯美食名攤共同行銷包裝，推動商圈持續創新與成長，帶動商圈經濟效益。