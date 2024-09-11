堅稱移民吃寵物有所本！川普副手范斯：官員只說沒證據沒說是假的

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普本人分享一張AI生成的圖片，圖片中川普抱著可愛的貓和鵝，呼籲大家保護這些小動物。不過川普指責移民會吃寵物並沒有根據。（圖／翻攝自X）

美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），辯論中有一個令人矚目的怪異話題，川普在談到移民時，提起「俄亥俄州的海地移民會殺寵物來吃」，隨即遭到主持人反駁「並不屬實」。然而，川普副手范斯（JD Vance）在辯論會後，被問起此事時，依舊堅稱有報告表明這種情況正在發生，並指出俄亥俄州官員僅說他們沒有證據，但並未說移民吃寵物這件事不是真的。移民議題是本次美國大選的焦點戰場之一，共和黨一直猛攻非法移民帶來犯罪與社會問題，批評拜登政府管控邊境不力。在這個脈絡下，俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民會吃寵物的說法，也成為共和黨人抨擊拜登政府的最新素材，川普還在辯論會上提到此事。然而，先前就有媒體報導指出，俄亥俄州的春田市確實湧入大量海地移民，但是移民吃寵物只是未經證實的謠言，俄亥俄州警方曾經澄清，迄今從未接獲任何寵物被殺或被吃的相關報案，也沒有任何相關報告。主持人在辯論上更直接打斷川普，稱沒有任何證據顯示移民吃寵物是事實，川普則稱自己看到電視上有人說，「我的狗被帶走並當成食物」。根據《Axios》報導，范斯在辯論結束後再度被記者問起此事，質疑范斯和川普為何要推廣這類沒有根據的說法，范斯則回應表示，當地官員並沒有說移民吃寵物是真或假，官員只是說沒有證據表明此事是真的，但范斯強調「有第一手和二手報告說明這種情況（即移民吃寵物）正在發生」。范斯還補充，如果必須通過「迷因（meme）」才能引發媒體關注，「那麼我們會繼續這麼做」。范斯口中所謂的迷因，應該是指川普本人分享的一張AI生成的圖片，圖片中川普抱著可愛的貓和鵝，呼籲大家保護這些小動物。