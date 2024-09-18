快來全家咖啡100搭　喝Let’s Café卡布奇諾抽義大利來回機票

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▲全家Let’s Café 以咖啡渣作為環保肥皂主要原料，不只創造全新價值，也能在淨膚過程中，獲得磨砂的效果。（圖／品牌提供）

▲全家Let’s Café 將咖啡渣化身最天然的盤香燃燒材料，並結合珍貴中草藥，不添加化學藥劑，幫助全家大小防護蚊蟲靠近。（圖／品牌提供）

台灣坐擁龐大的黑金商機，咖啡成為很多民眾每天開啟活力一天，不可或缺的台灣人2021年全年咖啡消費總數約28.5億杯，平均每人每年約喝122杯，由此可見台灣人對咖啡的熱愛，不只可以提神，生活上到處都有咖啡的蹤跡。國際上也有世界咖啡日，將「10月1日」定為全世界的咖啡愛好者，一個大家一起慶祝的專屬日子。而在台灣提到喝咖啡，絕對會聯想到全家的Let’s Café，今年也特別在9月18日推出「咖啡100搭」活動，就是希望把咖啡融入在生活每個時刻、每個角落，除了有提神、好食優惠，也結合環保活動，還有機會抽中咖啡大國-義大利雙人來回機票，體現了生活處處皆咖啡的精神，也力邀所有咖啡愛好者一起歡慶。在國際咖啡月活動期間，Let’s Café也推出卡布奇諾新品，義式咖啡不敗的經典，遇上現蒸牛奶，再加上完美比例的細緻奶泡，喝起來不僅咖啡醇厚香氣延續，奶泡豐厚綿密，每一口都充斥著奶香，讓人一試成主顧，活動期間卡布奇諾會員價只要49元，Let’s Café經典咖啡第二杯7折，單品咖啡中杯兩杯99元、大杯兩杯119元。另外，好的咖啡配上早餐，才是活力的一天基本標配，不僅有59/69/79元系列早餐組合優惠價，minomore甜點搭咖啡也有半價優惠，不只這樣，延續著民眾對咖啡的喜愛，全家還推出了新品Fami!ce阿芙佳朵，是以咖啡為基底的義大利甜點，將霜淇淋淋上義式濃縮咖啡，在濃烈的咖啡香氣中，融入甜味為味蕾帶來了豐富的層次感，在舌尖留下令人難忘的味道。搭配著大家越來越關心的環保議題，Let’s Café還和知名萬秀洗衣店聯名，由萬秀創新永續品牌-萬秀洗濯實驗室打造，製作咖啡渣淨膚皂與咖啡渣盤香，將 Let's Café的咖啡渣環保再利用製成，延續萬秀洗衣店阿公阿嬤疼惜孫子的心，以「給孫子用也能放心」的初衷，將全家Let’s Café 咖啡渣作為環保肥皂主要原料，不只創造全新價值，也能在淨膚過程中，獲得磨砂的效果，又或者化身最天然的盤香燃燒材料，並結合珍貴中草藥，不添加化學藥劑，幫助全家大小防護蚊蟲靠近。不管是新品上市，還是早餐優惠，又或是喝卡布奇諾抽義大利來回雙人機票等，Let’s Café針對世界咖啡日，祭出滿滿優惠活動，希望與喜愛咖啡的民眾共享，活動自9/18起，咖啡控們千萬不要錯過這次的優惠！