翡麗婚禮大火損失破2億！3店貓疑鎖鐵籠活活燒死　攝影師還原真相

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高雄知名婚紗店「翡麗婚禮」開業17年，昨（10）日驚傳火災，整棟4層樓建物全陷火海，店內存放近6000件婚紗全燒光碳化，損失金額粗估約2億，店內3隻貓咪更不幸命喪火窟，外界質疑貓咪是因為被關鐵籠無法逃生，對此，翡麗一名攝影師今（11）日凌晨3點悲痛發文，表示三隻貓咪都是流浪貓生性膽小，連辦公室的門都不敢踏出，並非故意關在鐵籠裡。高雄新興區中正、林森路口的知名婚紗店「翡麗婚禮」，昨天下午突傳火警，4層樓全面燃燒，現場火勢猛烈，狂竄濃煙，消防獲報後立即趕往出動14車49人搶救，所幸3員工即時逃出。現場5、6000件禮服全面燒光，預估損失金額高達2億多，養在店裡的3隻貓咪也葬身火海，令不少愛貓人士深感不捨。外界質疑貓被關在鐵籠成為「鐵棺材」，才讓貓咪沒有機會逃生。對此，翡麗一名攝影師發文表示，針對店內貓咪的照顧，有些網友提出「為什麼把貓咪放在籠子裡？」「是因為怕牠們抓禮服才關籠嗎？」他指出，三隻貓咪都是流浪貓，被我們救回並用心照顧。牠們連辦公室的門都不敢踏出，至於攝影棚是否適合牠們，我們仍在嘗試中。禮服區、攝影棚和辦公室都是分開的，不必以過於苛刻的猜測來發表意見。火災發生時，老闆曾試圖衝進火場救貓，但因低樓層已濃煙四竄被消防員制止，直言沒人想遇見這種情況。