曾辣評拜登表現史上最糟！專家這次大讚賀錦麗：展現總統氣質

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美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），而在辯論結束後，曾在6月川普與拜登的電視辯論會後，評論拜登表現「史上最糟」的密西根大學辯論專家凱爾（Aaron Kell），這次則大讚賀錦麗拿出個人生涯最佳表現，展現出總統的氣質。而川普則是表現不穩定，不如他在上次電視辯論會時面對拜登的沉穩。根據《美聯社》報導，凱爾針對這次電視辯論會表示，一開始就在氣氛和語調上與幾個月前的川拜首場辯論截然不同，選戰在過去幾天益發緊繃，外界期待這場辯論將能帶來重要影響。這是賀錦麗的首場受到高度關注的總統辯論，而經驗豐富的川普已經參加過7次美國總統辯論，兩人在辯論中的風格、背景和理念完全不同，讓這場辯論成為了兩種迥異立場的真正碰撞。對於賀錦麗，凱爾認為考慮到她所肩負的重任，以及面臨的風險，賀錦麗在與一位非常強大的對手針鋒相對時表現得相當出色，交出了一場精彩的辯論表現。相較於賀錦麗在上次大選期間的表現，當時她曾在與前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）的初選辯論中陷入困境，這次賀錦麗更具進攻性，積極推銷自己作為副總統的經驗，並展現了明確的國家領導方向。從辯論一開始就展現了總統級的風範，整體表現令人印象深刻。至於川普，凱爾表示川普的表現相對不穩定，不如他在上次辯論面對拜登的表現出色。當時川普成功讓拜登退選，某種程度上，這也給川普在這次辯論設定了高標的期望，而在整場辯論會中，川普表現得讓人明顯感覺他仍在懷念拜登，甚至提到拜登的次數比提到賀錦麗的次數還多。凱爾指出，川普錯過了一個能夠有效進攻賀錦麗的機會，賀錦麗在過去被視為是一位擁有明顯自由主義色彩的左翼政治人物，而現在她則往中間修正，變得比較溫和，但也因而讓人質疑她缺乏核心價值觀，或者擔心她在選後又會重回過去的立場。然而，上述話題雖在辯論中有被短暫提及，但川普無法讓焦點停留在此，川普忍不住重提對於2020大選結果的抱怨，而這對那些更願意向前看的選民來說，恐怕不是好事。凱爾認為，隨著辯論的進行，川普變得有些不夠自律，也可以說是賀錦麗成功激怒川普，讓他的表現不穩定。