金鐘入圍／劉俊謙、郭雪芙搶帝后！男神掀尖叫　劇迷：女神不尬了

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▲▼劉俊謙（上圖）在《此時此刻》飾演聽障外送員，郭雪芙的演出被形容很自在，沒有表演痕跡。（圖／此時此刻臉書）

第59屆金鐘獎今（11）日下午2點公布入圍名單，刻劃疫情下10個非典型都會愛情故事的《此時此刻》，囊括5項提名，其中劉俊謙、郭雪芙這對劇中CP雙雙問鼎視帝、視后，讓網友一片叫好，認為劉俊謙演技好無庸置疑，郭雪芙從偶像劇的尷尬表演脫胎換骨，演出自然無鑿痕，兩人都實至名歸。郭雪芙、劉俊謙在單元「站一個晚上」上演聽障外送員和單親媽媽按摩師的邂逅，兩人都交出不同於以往角色，以及自身形象的出色表演，今天名單一曝光，網友大讚：「當初吸引我的就是他們這集」、「真的入圍就是肯定... 若得獎更是讚讚讚！郭雪芙從以前的青澀、尷尬氛圍，到現在活得越來越自在，真的很棒」、「聽到郭雪芙入圍，直接大叫」、「激動死了！恭喜阿謙入圍男主角，我們金鐘獎見吧！」還有網友盛讚：「打破我過往對郭雪芙演技的想法，劉俊謙也是把故事拉高一個層度！」不過同時提出疑問，「去年台灣犯罪故事一個單元還有個3集，此時此刻每個單元才一集，就算整個故事串起來是連貫的，演員的演技優秀，但是整體演出的重點劇情就只有一集，拿去比戲劇類的男女主角，還是怪怪的吧？」質疑《此時此刻》報名戲劇類獎項是否妥當。據金鐘獎戲劇類獎項報名資格，本屆開始適用新規定，從「總分鐘數」改以「總集數」定義作品的長度，一部劇滿10集即可報名「戲劇節目獎」，未滿10集屬於「迷你劇集獎」的範疇，而「電視電影獎」則要達60分鐘才可報名。