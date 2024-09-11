砲火攻川普！賀錦麗辯論「女力全開」圈粉20歲女性　投票更有動力

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美國總統大選第二場電視辯論落幕，民主黨候選人賀錦麗砲火全開，並且使用了「表情包」、激將法等策略，讓川普多次失去冷靜。賀錦麗在辯論中的表現，不僅讓民主黨人士為之振奮，還有不少20多歲年輕女性更因此重新燃起對美國總統大選的熱情。根據《法新社》報導，在辯論進行的同時，賀錦麗與川普展開了本次美選首次且可能是唯一一次的正面交鋒，雙方激烈辯論，猶如一場拳擊賽事。位於美國華盛頓的「聯邦酒館」（Union Pub）也擠滿了民眾觀看過程。在賀錦麗即將在辯論中首次發言的時候，現場民主黨支持者靜默下來，賀錦麗發表完她的競選承諾清單後，並未引來熱烈掌聲。但川普用截然不同的語氣開始發炎，並猛攻賀錦麗，指稱經濟與移民政策相關的誇大不實言論，酒吧內反而傳出了輕笑聲。一直到賀錦麗譴責川普在2021年1月6日國會大廈襲擊事件期間的行為時，酒吧內才爆出了歡呼聲。這才是美國群眾們期待看見的「唇槍舌戰」，也是美國總統拜登在今年6月時與川普進行的辯論中無法做出的表現。隨著辯論結束，現場不少20多歲女性有著同樣的想法，即是賀錦麗明顯表現得更好。一名23歲聯邦政府員工夏農（Shannon）表示，賀錦麗的表現讓她興奮不已，相較之前川拜辯論，這次明顯好多了。她更表示，這場辯論是由「混亂的」川普對上「老練的」賀錦麗。另一名24歲非營利組織工作者奧莉薇亞（Olivia）也稱，賀錦麗的表現為她注入了對總統大選的全新熱情，「你不再為了投票而投票，而是你真心想投」。賀錦麗競選團隊透露，此次賀錦麗採取的策略是要刺激川普，讓他難以傳達訊息，從川普的反應來看，這項策略似乎也有發揮作用。另外也有川普的盟友對於川普的表現感到失望，認為「他最糟糕的行為已經暴露無遺。」共和黨員薩立納斯（RemySalinas）表示，他在6月辯論後為81歲的拜登感到「難過」，還說希望「談判高手」川普在與賀錦麗辯論時能「冷靜」一些。不過川普在辯論中越講越大聲，且看上去顯然相當憤怒。薩立納斯坦言，川普「犯了幾次失誤」，還在賀錦麗抨擊他時不慎「中計」做出回應，但批評賀錦麗依然「處於防守姿態」。