川普稱賀錦麗是馬克思主義者！中國網友笑翻：懂王又在滿嘴跑火車

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▲川普在辯論中稱賀錦麗是「馬克思主義者」，讓中國網友十分驚奇。（圖／翻攝自微博）

美國總統大選電視辯論會於台灣今（11）日上午登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），兩人針鋒相對火花四射，川普在辯論中還稱賀錦麗是「馬克思主義者」，讓中國網友十分驚奇，「川普稱賀錦麗是馬克思主義者」也成為微博熱門討論詞條之一。川普在針對經濟議題發言時提到台灣，強調美國的晶片都是從台灣購買，直指拜登政府也是一直向台灣買晶片，但在他的任內努力重振美國晶片產業，反批賀錦麗沒有經濟政策，並點名賀錦麗的父親就是有名的馬克思共產主義教授，稱賀錦麗的父親「把她教得很好」，說賀錦麗一家人都是「馬克思主義者」，賀錦麗在旁邊則是一臉問號，露出滿臉笑容看著川普。這段關於馬克思主義者的激辯，也成為中國微博的討論話題，中國網友表示，「被說是馬克思主義者，賀錦麗滿臉詫異貢獻表情包」、「這屬於用魔法打敗魔法，川普發揮一貫胡扯，賀錦麗則是一貫哈哈大笑面對」、「懂王又在滿嘴跑火車」、「一個是懂王，一個是笑王，棋逢對手」、「川普已經被賀錦麗逼瘋了」、「其實賀錦麗爸爸還真是馬克思主義經濟學家」、「賀錦麗應該回他說你是馬斯克支持者」。也有中國網友對於川普將「馬克思主義者」當作一種貶義詞感到不滿，「川普意思是他不代表勞苦大眾，只代表既得利益群體？」、「如果賀錦麗是馬克思主義者，那麼就不會有民主黨對以色列武器彈藥無原則的支持，就不會有巴勒斯坦幾十萬人的流離失所和巨大的人道危機，更不會有幾萬人的生命喪失」。