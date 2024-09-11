美選最強催票機！泰勒絲表態挺賀錦麗　年輕選民登記數曾因她翻倍

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美國總統大選第二場辯論落幕後，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）立刻在Instagram上發文力挺賀錦麗，還署名「沒小孩的養貓女」（childless cat lady）反擊川普副手范斯言論。作為美選「超強催票機」，上次泰勒絲表態號招粉絲出門投票，曾讓投票網站流量暴增1226%，如今公開表態也被外界認為並不意外。民主黨候選人、副總統賀錦麗與共和黨候選人、前總統川普唯一一場交鋒正式落幕，其中賀錦麗砲火猛烈，逼川普呈現守勢的亮眼表現備受討論，另一個讓外界高度關注的則是美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的公開表態支持，她在發文當中提到自己會在2024年的總統大選中將票投給賀錦麗，「我覺得她是一位穩定、有能力的領導者，我相信如果這個國家由冷靜而不是混亂的人來領導，我們能達成更多成就。」泰勒絲在聲明提到，她呼籲大家盡可能閱讀各方資訊再做決定，也指出自己被AI 化成川普支持者讓她對假訊息散播產生懷疑與焦慮，這也讓她發現自己不得不表態，接著表明支持賀錦麗，並讚揚賀錦麗副手華茲在 LGBTQ+、女性身體自主權等議題上的努力，󠀠最後還配合署名「沒小孩的養貓女」（childless cat lady）藉此反擊川普副手范斯（J.D. Vance）之前曾批賀錦麗是「沒小孩的養貓女」。過去泰勒絲對於政治往往保持沈默，直到2018年的中期選舉才表態支持了田納西州的兩位民主黨候選人，而在2020年她的紀錄片《美國小姐》上映後，她變得更經常透過自己的聲音來表達意見，且持續開支持民主黨政策和候選人，鼓勵粉絲出門投票、倡導婦女權利、身體自主權等。今年3月的「超級星期二」（Super Tuesday）當天，泰勒絲也呼籲粉絲們出門投票，「無論你是在田納西州還是美國其他地方，請在Vote.org上查看你的投票地點和時間」；而在去年9月泰勒絲張貼同樣鼓勵民眾登記投票的貼文後，Vote.org 網站一個小時內流量就增加了1226%，尤其登記為選民的18歲年輕人數量更一口氣超過2022年的兩倍。不過外界對於泰勒絲的表態並不會感到意外，早在2020年時，她就曾公開表達支持美國總統拜登，也曾譴責前總統川普；這場辯論結束後，賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）前往費城的一場造勢活動，現場播放的歌曲正是泰勒絲專輯當中歌頌成功、有權勢的女性在社會上會遭遇到雙重標準的〈The Man〉。至於川普陣營方面，曾轉發AI生成圖、暗示獲得泰勒絲支持的川普，在辯論結束後向記者表示自己並不清楚泰勒絲已經公開表態支持他的對手，而川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）則表示，這證明了民主黨成為富裕階層的政黨，川普將會持續為那些勤奮的美國人、為那些被國家遺忘的民眾而戰。同樣關注辯論與泰勒絲表態的，還有早已公開表態支持川普的美國富豪馬斯克（Elon Musk），他則在X上發文酸泰勒絲，「好..泰勒絲你贏了..我會給你一個孩子，用生命守護你的貓」。