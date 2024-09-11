金鐘獎入圍／盤點4獎死亡之組！戲劇網內互打　綜藝憲哥最大贏家

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S當年以節目《康熙來了》登上「綜藝天后」的寶座，如今再度入圍最佳主持人獎。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲吳慷仁以《有生之年》角逐視帝。（圖／八大提供）

第59屆金鐘獎在10月18日、10月19日於台北流行音樂中心舉辦，今（11）日完整入圍名單出爐，無論是戲劇還是綜藝都競爭白熱化，其中綜藝以吳宗憲為入圍最大贏家，而戲劇類則是出現「網內互打」的激烈狀況，《NOWnews今日新聞》特別整理了4獎項的「死亡之組」帶大家一探究竟。本屆綜藝節目主持人戰況膠著，不僅吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》雙料入圍，其他入圍者也各個是大咖主持人，來勢洶洶，包括縱橫綜藝圈數十年的小S、曾國城、澎恰恰、許效舜，堪稱是「死亡之組」，小S當年以節目《康熙來了》登上「綜藝天后」的寶座，而曾國城也靠著《天才衝衝衝》、《型男大主廚》等節目奠定在演藝圈中的地位，不僅如此，澎恰恰、許效舜更是綜藝界元老級人物。除此之外，益智及實境節目主持人獎也競爭激烈，由於實境節目類型多元，主持人必須上山下海，展現最真實的一面，因此本屆益智類型節目主持人全軍覆沒，入圍的有兒童互動類型的《山裡來了熊孩子》，其中主持人Lulu黃路梓茵更是主持人雙料入圍，另外好看娛樂成為這項獎最大贏家，自製節目《嗨！營業中》、《騎吧！哈林小隊》雙雙入圍，熱門行腳節目《上山下海過一夜之極島台灣》的主持群雷艾美、八弟（蕭志瑋）等人也是呼聲超高。另一方面，戲劇節目今年出現許多「網內互打」的場面，其中被稱為「死亡之組」的有戲劇節目男主角獎吳慷仁《有生之年》、柯叔元《女兒大人加個賴》、傅孟柏《美食無間》、曾敬驊《不良執念清除師》、劉俊謙《此時此刻》。吳慷仁本就是金鐘、金馬常客，影帝等級的演技早就超乎獎項的爭奪，柯叔元出道超過20年，2017年時他也憑《外鄉女－黑美人》入圍迷你劇集男主角獎，有趣的是，該屆獎項由傅孟柏《最後的詩句》拿下，曾敬驊、劉俊謙則是台劇新面孔，潛力無可限量。還有迷你劇集女主角獎，最大看點是林依晨及許瑋甯以《不夠善良的我們》共同角逐該獎項，楊富江則是入圍過3次金鐘獎的實力派演員，楊貴媚更不用說，今年她也以《有生之年》入圍最佳女主角獎，雙料入圍也是得獎呼聲最高的人之一，雷嘉芮在《八尺門的辯護人》中自然又精湛的演出，也難保不是一匹黑馬。