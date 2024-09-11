美選辯論成焦點！新加坡學者盛讚賀錦麗：有大將之風

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▲美國總統大選辯論登場，川普在辯論台上頻頻發火，賀錦麗幕僚直呼成功，笑稱川普一直上鉤。（圖／美聯社／達志影像）

▲在辯論過程中，賀錦麗表情不斷變化，質疑川普的發言。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選結果將影響東南亞經濟和政局，因為隨著美中貿易戰越演越烈，許多國際企業紛紛朝向東協國家發展。美國時間10日、台灣時間11日舉行美國總統辯論，引發外界關注，有新加坡學者看完辯論後盛讚賀錦麗 (Kamala Harris) 表現優異，「有大將之風。」美國總統大選第二場電視辯論於台灣時間11日早上9點展開，美國共和黨總統候選人川普 (Donald Trump) 與民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗首次面對面交鋒。受訪學者認為，雙方辯論非常激烈，在堅持各自觀點之餘，也尖銳地批判對手。相較之下，哈里斯表現出更強的控制力和專注力，而她也藉此機會展現出大將之風。新加坡國際事務學會高級研究員胡逸山表示，賀錦麗在這次辯論中的表現明顯比現任總統拜登（Joe Biden）在6月27日同川普的第一場辯論時來得好，這對她是加分項。他表示，賀錦麗通過頻繁的手勢和侃侃而談，積極表現出她有成為總統的潛質，這會使支持民主黨的人更踴躍出來投票。根據《8視界新聞網》，新加坡社科大學高級講師潘正起博士也認為賀錦麗的表現更佳。他認為她顯得準備更充分、更沉著，也更關注美國的未來。他說：「在整個辯論過程中，賀錦麗更加投入，使用明顯的肢體語言並進行眼神交流，而川普則把注意力集中在主持人身上。川普表現較弱的原因可能是他的自滿情緒和低估了賀錦麗的辯論技巧。」根據《CNN》辯論後的最新民調，63％的人認為賀錦麗表現較佳，只有37％的人認為川普表現較佳。事實上川普過去曾嘲諷賀錦麗的演講技巧欠佳，賀錦麗為了這次辯論閉門特訓，還請來知名政治影集「紙牌屋」顧問擔任辯論教練備戰。而在移民問題以及墮胎議題上，賀錦麗成功數度激怒了川普，使其展現失控言論，包含移民在俄亥俄州吃貓狗等話語，隨即遭主持人糾正。